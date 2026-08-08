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En vidéo : Yayşle séduit après sa première semaine à Newcastle

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L'entraîneur allemand a dirigé le club anglais après un parcours historique avec Al Ahly

L'Allemand Matthias Jaissle, nouveau directeur technique de Newcastle United, a suscité l'admiration après sa première semaine à la tête de l'encadrement technique du club anglais.

Jaissle est arrivé pour diriger Newcastle samedi dernier, avant l'annonce officielle de sa nomination mercredi dernier, en remplacement de l'ancien entraîneur anglais Eddie Howe.

Le journaliste anglais Chris Waugh, chargé du suivi de l'actualité du club de Newcastle, a révélé l'existence d'un certain enthousiasme suscité par ce qu'a montré l'entraîneur allemand lors de sa première semaine au club anglais.

Waugh a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne saoudienne « Al Arabiya » : « Eddie Howe a quitté Newcastle après l'avoir conduit à remporter la Coupe de la Ligue anglaise et à se qualifier deux fois pour la Ligue des champions, avant de décider de partir après la perte de certains joueurs. »

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Il a ajouté : « La nomination de Jaissle a été annoncée mercredi dernier au soir, et il a commencé à diriger l'équipe depuis la fin de semaine, laissant une impression positive durant cette période. »

Il a poursuivi : « Il y a une injection de sang neuf au club, et c'est ce qui caractérise l'ère Jaissle. Une énergie renouvelée porte le retour de Newcastle parmi les grands, grâce à un style de jeu fondé sur l'attaque et le pressing haut. »

Il a conclu : « L'atmosphère est positive et les impressions sont bonnes jusqu'à présent concernant le nouvel entraîneur, et nous verrons dans les semaines et les mois à venir si le succès sera au rendez-vous. »

Rappelons que Jaissle a quitté Al-Ahli après trois années historiques, durant lesquelles il a conduit l'équipe au sacre en Ligue des champions d'Asie Élite à deux reprises, en plus de remporter la Supercoupe d'Arabie saoudite après une absence de neuf années complètes.

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