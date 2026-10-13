En vidéo : Yamal gâche la tentative de Mbappé de voler le Ballon d'Or lors d'une course-poursuite folle

À moins de deux semaines de la cérémonie du Ballon d'Or 2026, une vidéo aussi drôle que spectaculaire créée par intelligence artificielle a enflammé les réseaux sociaux, en mettant en scène avec un génie satirique la lutte acharnée entre les plus grandes stars du monde pour le trophée le plus prestigieux.

Produite par la société d'intelligence artificielle « Blue Horizon », la vidéo s'est largement diffusée depuis lundi soir et a dépassé les 11 millions de vues en moins de 24 heures sur les plateformes « X » et « Instagram », devenant le sujet du moment dans le milieu du football.

D'une durée de près de trois minutes, la vidéo montre les principaux candidats à la prestigieuse récompense individuelle réunis à Londres, où se tiendra la cérémonie tant attendue le 26 octobre. On y retrouve Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia à l'intérieur de la salle, tandis que Vinicius Junior se voit refuser l'entrée et est accusé de ne pas être celui qu'il prétend être, clin d'œil ironique à l'étrange théorie selon laquelle il aurait été remplacé par un sosie en raison de sa transformation physique et de ses performances irrégulières depuis le début de la saison.

Au point culminant de la cérémonie, alors que les présentateurs étaient sur le point d'annoncer le vainqueur, l'événement est brusquement interrompu, à la stupéfaction de l'assistance, après que quelqu'un s'est enfui avec le trophée. S'engage alors une folle course-poursuite digne d'Hollywood dans les rues de Londres, commentée par la voix du narrateur Paul Chokrill.





Se lancent dans la poursuite Ousmane Dembélé, Michael Olise, Erling Haaland et Jude Bellingham, lequel est arrêté par un supporter qui lui demande un selfie et lui explique qu'il ne remportera pas le Ballon d'Or de toute façon, ainsi que Harry Kane, qui saute sur une moto. Tous sauf Rodri, qui se blesse au moment d'entamer sa poursuite.

Alors que tout le monde était sur le point de mettre la main sur le voleur, on découvre que son visage n'est autre que celui de Kylian Mbappé, vainqueur du Ballon d'Or 2025. Ousmane Dembélé percute alors un lampadaire, avant que Jack Grealish ne fasse tomber Mbappé à terre en sortant d'un café, provoquant la chute du trophée. Erling Haaland s'en saisit, avant que Lamine Yamal n'apparaisse soudainement à dos de cheval pour le lui arracher des mains. Et au moment où Harry Kane était sur le point de rattraper son rival, il s'arrête net à cause d'un bus conduit par Lionel Messi.

La vidéo se termine par une confrontation explosive entre les joueurs, « les deux meilleurs joueurs du monde » selon l'attaquant de Barcelone, après que son coéquipier en sélection française Michael Olise a sauvé Kylian Mbappé à dos de cheval. Les dernières secondes montrent le capitaine de l'équipe de France s'avancer avec assurance vers son adversaire, qui tient toujours le Ballon d'Or.

Un internaute a commenté : Un internaute a commenté : « Cette vidéo devrait être le clip promotionnel officiel du Ballon d'Or ! » Un autre a ajouté : « C'est la meilleure vidéo réalisée avec l'intelligence artificielle que j'ai jamais vue, cela paraît tellement réaliste. » La vidéo a toutefois soulevé des questions sur le droit à l'image, puisqu'il semble qu'aucune des personnes concernées n'ait donné son accord pour y figurer.

Tout cela intervient alors qu'aucun favori clair ne se dégage pour le Ballon d'Or 2026, dont les votes ont été clos le 28 septembre. Harry Kane, qui a conservé une présence médiatique limitée, est considéré comme le grand favori des bookmakers, tandis que Lamine Yamal et Kylian Mbappé complètent le trio de tête des candidats.



