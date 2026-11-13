Au moment où tout le monde attendait la reprise de la seconde période, le stade Taïeb Mhiri de Sfax s'est transformé en véritable scène de chaos, après un violent accrochage entre Hussein Jenaïh, vice-président de la Fédération tunisienne de football, et l'un des responsables de la délégation de l'équipe de Libye, dans une scène choquante immortalisée par les caméras des téléphones et rapidement diffusée sur les réseaux sociaux.

La crise a débuté lorsque Jenaïh, décrit comme l'homme fort de la Fédération tunisienne de football, s'est opposé à l'arbitre marocain Hamza El Fariq, au moment où les joueurs entraient sur le terrain pour reprendre le match en seconde période.

Quelques secondes à peine s'étaient écoulées lorsque l'un des responsables de l'équipe libyenne est intervenu dans la discussion, faisant basculer la joute verbale en un accrochage physique et une violente bousculade entre les deux hommes, dans la stupeur des joueurs, des membres des deux staffs techniques et du public présent dans le stade.

Les images vidéo partagées ont montré les moments de bousculade et d'invectives entre les deux parties, avant que les agents de sécurité et de l'ordre n'interviennent très rapidement pour les séparer et ramener le calme sur le terrain, afin de permettre à l'arbitre de reprendre le match après une interruption qui a suscité de nombreuses controverses et interrogations sur ce qui s'est passé en coulisses.

Prochains matchs LIB Africa Cup of Nations Qualification 11:00 TUN

Cet accrochage est venu jeter une ombre pesante sur l'ambiance du match, déjà chargée de tension et de pression, compte tenu de son importance considérable dans la course à la qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, ce qui a fait de l'incident le sujet de toutes les manchettes, davantage que le résultat lui-même.

Sur le rectangle vert, l'équipe libyenne a réussi à s'imposer précieusement face à son hôte tunisien sur le score de 2-0, lors de la troisième journée des éliminatoires, ravivant avec force ses espoirs d'atteindre la phase finale pour la première fois depuis 15 ans, un exploit historique s'il venait à se concrétiser.

L'équipe des « Chevaliers de la Méditerranée » a abordé le match avec un seul point, issu d'une défaite et d'un nul, mais elle a joué avec un grand courage et a réussi à repartir de Sfax avec les trois points de la victoire, après une prestation organisée et un esprit combatif élevé.

Le premier but est survenu dans les dernières minutes de la première période, lorsqu'Azzou El Meriami a obtenu un penalty après une faute grossière d'Ali Maâloul, qu'Ali Youssef a su transformer en but, permettant à l'équipe libyenne de terminer la première période avec un avantage d'un but à zéro.

En seconde période, l'équipe tunisienne s'est portée à l'attaque avec l'ensemble de ses joueurs à la recherche de l'égalisation, mais elle a laissé derrière elle de larges espaces, que l'équipe libyenne a exploités avec intelligence : Hamdou El Houni a mené une contre-attaque rapide, avant de recevoir une passe précise de Seïf Jaddour et de frapper puissamment dans les filets du gardien Aymen Dahmane, inscrivant le deuxième but des Chevaliers de la Méditerranée et scellant totalement le sort du match.

Avec cette victoire, l'équipe libyenne a porté son total à 4 points en 3 matchs, prenant la tête du groupe à la différence de buts devant l'Ouganda, qui n'a disputé que deux matchs, tandis que le total de la Tunisie est resté bloqué à deux points, à la quatrième et dernière place, avec deux nuls et une défaite lors de ses 3 premiers matchs, bien qu'elle ait été hôte sur l'ensemble de ceux-ci, compliquant considérablement sa mission de qualification pour la phase finale.

Entre la joie des Libyens après cette victoire historique et le choc des Tunisiens après la défaite à domicile, la scène de l'accrochage demeure l'image que l'on n'oubliera pas de cette soirée, dans l'attente des décisions et sanctions éventuelles que livreront les prochaines heures, après cet incident qui a entaché l'image de l'un des matchs les plus importants des éliminatoires africaines.