La victoire des États-Unis face à la Bosnie-Herzégovine (2-0) lors des 32es de finale de la Coupe du monde 2026 a été marquée par un fait historique : l’attaquant Folarin Balogun a ouvert le score avant d’être expulsé.

Balogun est ainsi devenu le quatrième joueur de l’histoire de la Coupe du monde à marquer un but puis à recevoir un carton rouge lors d’un même match à élimination directe, après le Français Zinedine Zidane en finale de l’édition 2006, le Brésilien Ronaldinho en quarts de finale de 2002 et son compatriote Garrincha en demi-finale de 1962.









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L’attaquant de Monaco est également le premier Américain expulsé en Coupe du monde depuis Pablo Mastroeni et Eddie Pope, sanctionnés lors du match contre l’Italie au premier tour de l’édition 2006.

Balojon a ouvert le score pour les États-Unis juste avant la mi-temps, mais il a été expulsé directement à la 64^e minute pour avoir piétiné la cheville d’un joueur bosnien lors d’un duel, une décision confirmée après consultation de la vidéo.

Grâce à ce succès face à la Bosnie, les États-Unis ont rendez-vous avec la Belgique en huitièmes de finale, les Diables Rouges ayant pour leur part dominé le Sénégal 3-2 après prolongation.



