La Ligue saoudienne Roshen traverse une nouvelle crise à l’aube du mercato estival, en raison d’une règle « étrange » imposée par la fédération organisatrice.

Dès le mois de mai, la commission des transferts de la Ligue saoudienne a notifié à chaque club le montant précis dont il dispose pour recruter durant le mercato estival.

Selon le journaliste saoudien Abdelrahman Al-Humaidi, qui s’exprimait dans l’émission « Nadina » diffusée sur MBC 1, la Fédération de la Ligue Roshen a imposé une nouvelle règle encadrant l’utilisation de ces enveloppes.

« La commission de recrutement a validé les enveloppes des clubs selon les critères fixés début mai, ce qui est une avancée positive », explique-t-il.

Toutefois, il a souligné un hic : « La surprise vient du fait que plusieurs clubs n’ont pas pu finaliser leurs contrats, car la commission de recrutement procède désormais à une évaluation financière indépendante des nouveaux joueurs et l’impose de manière obligatoire aux clubs, alors qu’elle était auparavant facultative. »

Il précise : « Plusieurs clubs ont saisi la direction de la Ligue pour demander la convocation d’une assemblée générale extraordinaire, estimant que cette ingérence met en péril leur autonomie de gestion et l’équité sportive. »

Il s’interroge : « Les directions de clubs ne sont-elles pas capables de gérer leurs propres ressources ? Si oui, pourquoi sont-elles élues et approuvées ? Quelle est alors la position des clubs privés détenus par des entreprises, ainsi que celle des clubs relevant du ministère des Sports ? ».

Et il a conclu : « Pourquoi cherchons-nous sans cesse à inventer de nouveaux systèmes de gestion du football ? Les responsables de l’évaluation des joueurs sont-ils compétents ? Auraient-ils accepté une telle ingérence dans les clubs européens où ils travaillaient ? ».

Rappelons que certains rapports évoquent une volonté des responsables de la Ligue saoudienne de réduire les dépenses en misant sur de jeunes talents, plutôt que de verser des salaires astronomiques pour attirer les stars mondiales.



