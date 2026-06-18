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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

En vidéo : une mi-temps catastrophique… Le Qatar s'effondre face au Canada (3-0) !

Canada vs Qatar
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H. Elamin
Canada
Qatar

La défense qatarienne a cédé sous la pression

L’équipe nationale canadienne a dominé son homologue qatarienne dès la première mi-temps du match disputé ce vendredi matin (heure de Greenwich) au stade BC Place de Vancouver, dans le cadre du groupe 2 de la Coupe du monde 2026.

À la 16^e minute, le Canada a ouvert le score par l’intermédiaire de sa star, Saïl Larin, qui a repris un ballon repoussé par le gardien qatari Mahmoud Abu Nada, avant que l’attaquant de la Juventus, Jonathan David, n’ajoute un deuxième but d’une frappe fulgurante à la 29^e minute.



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Les problèmes des Qataris ne se sont pas arrêtés là : Hammam Al-Amin a été expulsé à la 33^e minute pour une faute sur Larín alors que l’attaquant se présentait seul face au gardien Abu Nada.

L’arbitre accorde d’abord un penalty, puis, après consultation de la VAR, il revient sur sa décision, accorde un coup franc direct à la limite de la surface et expulse le joueur qatari.



Juste avant la mi-temps, Jonathan David a inscrit le troisième but du Canada (45e+3) en reprenant sur la ligne de but un ballon repoussé par Abu Nada.

Les Qataris avaient auparavant partagé les points avec la Suisse (1-1) lors de la première journée, même score que la rencontre Canada-Bosnie-Herzégovine.

Jeudi soir, lors de la deuxième journée du groupe B, la Suisse a dominé la Bosnie (4-1).



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