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Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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En vidéo : une légende d'Al-Nassr imagine un scénario de rêve pour le 1000e but de Ronaldo

C. Ronaldo
Al Nasr FC
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Portugal
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Portugal
Arabie saoudite

Le crack portugais va-t-il réussir ?

Mohammed Al-Sahlawi, légende du club d'Al-Nassr, a imaginé un scénario de rêve pour la manière dont le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine de l'équipe, pourrait inscrire le 1000e but de sa carrière.

Ronaldo a marqué 985 buts au cours de sa carrière à ce jour, ce qui signifie qu'il ne lui manque plus que 15 buts pour devenir le premier joueur à atteindre la barre des 1000 buts dans l'histoire du football.

Si la star portugaise venait à réussir cet exploit, ce ne serait qu'avec Al-Nassr durant la saison en cours, d'autant plus qu'il a annoncé sa retraite internationale, hier jeudi.

Al-Sahlawi a déclaré, dans des propos tenus pour l'émission « Nadeena » sur la chaîne « MBC 1 » : « J'espère que Ronaldo inscrira son 1000e but en finale de la Ligue des champions d'Asie de l'élite. »

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Et d'ajouter : « Mais si ce but n'intervient pas en finale et qu'il arrive en Roshn League, j'espère que ce sera lors d'un match décisif, quel que soit l'adversaire, afin qu'il ne soit jamais oublié. »

Ronaldo n'a remporté qu'un seul titre officiel avec Al-Nassr depuis son arrivée dans ses rangs en janvier 2023, à savoir le titre de la Roshn League la saison dernière, après une disette de 7 ans.

Le « missile de Madère » rêve de clore sa carrière en atteignant la barre des mille buts sur le plan individuel, en plus de décrocher le titre de la Ligue des champions d'Asie de l'élite pour la première fois dans l'histoire du club de la capitale sur le plan collectif.

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