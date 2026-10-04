Hatem Trabelsi, légende de la sélection tunisienne, a réagi à la crise entre Cristiano Ronaldo et la sélection de son pays, le Portugal.

Ronaldo a quitté le rassemblement du Portugal de manière soudaine, mercredi dernier, pour protester contre son faible temps de jeu sous la direction de l'entraîneur Jorge Jesus.

Trabelsi a déclaré, lors de son passage sur le réseau de chaînes beIN SPORTS, que l'on ne pouvait pas remettre en question la carrière de Ronaldo, riche en accomplissements.

Il a expliqué : « Il existe une divergence évidente dans la façon de gérer les stars, entre la mentalité latine et la mentalité européenne, car les clubs européens font toujours passer l'intérêt du groupe avant l'intérêt individuel des joueurs. »

Il a cité des exemples précédents, comme le fait que le Barça se soit séparé de Messi, et que le Real Madrid ait laissé partir Ronaldo au profit de la Juventus, lorsque l'intérêt du club l'exigeait.

Il a ajouté que Ronaldo avait connu un recul technique et physique ces derniers temps et qu'il n'était plus comme avant, en termes de capacité à presser et à maintenir un rythme élevé.

Trabelsi a estimé que la fin de la carrière de Ronaldo avec le Portugal aurait dû être meilleure et digne de sa valeur historique, exprimant son mécontentement face à son départ du rassemblement, sans concertation ni recherche d'une solution à l'amiable permettant d'éviter les interprétations négatives.

Trabelsi a conclu ses propos en soulignant qu'il existait une certaine sensibilité dans la relation entre Ronaldo et certains de ses coéquipiers en sélection portugaise, à la suite de déclarations antérieures.







