Le club d'Al-Hilal a connu un nouvel événement exceptionnel, à près de 24 heures de son choc tant attendu face à Al-Qadsiah, en Roshn Saudi League.

Al-Hilal se déplacera chez Al-Qadsiah demain vendredi, au stade Prince Mohammed bin Fahd à Dammam, lors de la onzième journée de la Roshn League.

24 heures avant la rencontre, le club d'Al-Hilal a annoncé, via son site officiel, le lancement d'une bouteille d'eau portant le nom du club, à travers la signature d'un contrat de partenariat de cinq ans avec une société d'eau.

La nouvelle marque porte le nom de « Mياه Al-Hilal », et sera l'eau officielle du club saoudien au cours des cinq prochaines années.

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Le « Leader » a affirmé dans son communiqué que l'objectif de ce partenariat est de développer et de lancer le produit « Eau Al-Hilal », de manière à refléter l'identité du club et son héritage sportif, et d'œuvrer à l'avenir en mettant en place un plan d'expansion pour lancer des produits supplémentaires.

Selon le communiqué, l'« Eau Al-Hilal » sera disponible en quatre tailles différentes, à savoir 200 ml, 300 ml, 600 ml et 1,5 litre, avec un design inspiré de l'héritage d'Al-Hilal et de sa riche histoire.

Steve Calzada, le directeur général d'Al-Hilal, a commenté cette initiative en déclarant : « Le lancement de l'Eau Al-Hilal est une nouvelle étape dans le parcours de développement des activités du club et dans la valorisation de la force de sa marque et de sa propriété intellectuelle, afin de bâtir des produits et des plateformes durables. »

Et de conclure : « Nous sommes conscients de la confiance et de la responsabilité que représente le nom d'Al-Hilal, c'est pourquoi, à travers le lancement de ce produit, nous veillons à sa qualité, à sa facilité d'accès et à sa capacité de croissance, de manière à soutenir le rôle sportif, économique et sociétal du club. »

Après l'annonce de ce partenariat, le club saoudien a publié des photos du départ des joueurs de l'équipe vers Dammam en vue de la confrontation face à Al-Qadsiah, tenant dans leurs mains la nouvelle bouteille portant le nom de l'« Eau Al-Hilal ».

Il est à noter qu'Al-Hilal occupe la deuxième place au classement du championnat saoudien avec un total de 24 points, à une longueur d'Al-Qadsiah, leader, sachant toutefois que l'équipe de l'Est a disputé une rencontre de plus.