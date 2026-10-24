En vidéo : une bourde comique du gardien de Chelsea offre l'avantage à Tottenham

Le Belge Mike Penders, gardien de Chelsea, a commis une grossière erreur qui a coûté un but à son équipe face à Tottenham, à la 77e minute de la rencontre entre les deux formations, ce samedi au stade de Stamford Bridge, dans le cadre de la Premier League anglaise.

Penders a disputé ce match en l'absence du gardien titulaire, Emiliano Martínez, victime d'une blessure à la mâchoire lors de la précédente rencontre contre Everton et qui a subi une opération qui l'éloignera des terrains plusieurs semaines, offrant ainsi au jeune Belge l'occasion de débuter dans le derby londonien.

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À la 77e minute, Penders a tenté de repousser un corner du poing, mais le ballon est étrangement parti dans la direction opposée, vers ses propres cages, franchissant la ligne avant qu'un joueur de Chelsea ne parvienne à le sortir, portant le score à 1-0 en faveur des visiteurs.

Penders est âgé de 21 ans, né le 31 juillet 2005, et mesure deux mètres. Il a entamé sa carrière au club de Genk, avec lequel il a disputé son premier match au niveau de l'équipe première en juillet 2024, avant de rejoindre Chelsea à l'été 2025, après un accord conclu un an auparavant.

Le gardien a passé la saison 2025-2026 en prêt au club français de Strasbourg, avec lequel il a participé à 52 matches toutes compétitions confondues, gardant sa cage inviolée lors de 12 rencontres, avant de revenir à Chelsea.

Penders avait fait sa première apparition en Premier League anglaise en tant que remplaçant lors de la rencontre face à Everton, le 17 octobre dernier, après que Martínez eut été contraint de quitter le terrain en raison de sa blessure, devenant ainsi le plus jeune gardien à jouer avec Chelsea dans l'histoire de la Premier League, à l'âge de 21 ans et 78 jours.



