En vidéo : un simple mot a suffi pour que le gardien argentin rompe le protocole après l’élimination de la Jordanie

Un simple mot a suffi pour inverser la tendance : Emiliano Martínez, le gardien de l’équipe nationale argentine, s’apprêtait à quitter la zone mixte après la rencontre face à la Jordanie, lorsqu’il a entendu « Nous sommes du Bangladesh ». Il s’est alors immédiatement arrêté.

Le gardien recule de quelques pas, esquisse un sourire et inscrit un nouveau chapitre de cette histoire d’amour fou qui lie un peuple situé à des milliers de kilomètres du maillot albiceleste.

Le gardien argentin, qui venait de conclure son entretien avec la presse, s’apprêtait à quitter la zone mixte lorsqu’un journaliste l’interpela : « Nous sommes du Bangladesh », lance alors le journaliste. Le gardien stoppe net, se retourne et déclare, visiblement ému : « J’adore les supporters, je suis déjà allé au Bangladesh et j’aime vraiment ce pays. »

Conscient de la passion argentine qui anime les cœurs bengalis, il a ajouté : « Je sais à quel point ils nous aiment. J’ai adoré être là-bas, j’apprécie leur soutien et j’aime leur esprit argentin. C’est pourquoi j’ai tout mon amour pour le Bangladesh. »

Pour comprendre ce lien exceptionnel qui défie la géographie et la langue, il faut remonter quarante ans en arrière, plus précisément à la Coupe du monde 1986 au Mexique… Ce fut le premier tournoi diffusé à l’échelle nationale au Bangladesh, et le sacre de l’Argentine menée par Maradona a allumé l’étincelle d’un amour éternel pour les « Albicelestes », jamais éteint depuis.

De génération en génération, l’Argentine est devenue une véritable identité footballistique pour des millions de Bangladais, et Martínez sait qu’au-delà de chaque maillot bleu et blanc bat un cœur à Dacca comme à Chittagong.