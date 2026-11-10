Un journaliste saoudien a créé la surprise avec une information de taille concernant l'avenir du Grec Georgios Donis, le sélectionneur de l'Arabie saoudite, en affirmant qu'il quitterait son poste à 99 %.

Des rapports de presse avaient révélé auparavant la volonté de la Fédération saoudienne de football de limoger Donis de son poste, et de recruter l'Espagnol Roberto Martinez pour lui succéder lors de la Coupe d'Asie des nations 2027.

Ces rapports avaient suscité une grande vague de colère dans la rue saoudienne, notamment compte tenu du peu de temps restant avant la Coupe d'Asie, ce qui a poussé la Fédération saoudienne à publier un communiqué dans lequel elle a confirmé le maintien de l'entraîneur grec à son poste.

Toutefois, le report de la Coupe d'Asie des nations 2027 de janvier à décembre de l'an prochain a relancé le débat autour d'un possible limogeage de Donis, au vu du temps désormais disponible avant le tournoi.

Le journaliste saoudien Badr Al-Saqri a démenti ces informations, dans des déclarations à l'émission « Nadeena » sur la chaîne « MBC 1 », sur la base d'un contact avec la Fédération saoudienne de football, affirmant qu'il serait bien le sélectionneur de l'équipe lors de la Coupe d'Asie.

Cependant, le journaliste saoudien Abdelrahman Al-Hamidi, présentateur de l'émission, a créé une immense surprise en lui répondant : « Et moi je te dis qu'à 99 %, Donis va partir. »

Donis a pris en charge la sélection saoudienne en avril dernier, succédant à l'entraîneur français Hervé Renard, deux mois seulement avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026, dont il a été éliminé dès le premier tour.

Malgré cela, l'entraîneur grec a réussi à conduire l'Arabie saoudite vers son premier titre depuis 23 ans, en remportant avec elle la Coupe du Golfe arabique dans sa vingt-septième édition, « Khaliji 27 », en octobre dernier.