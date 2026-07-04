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Loai Mohamed

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En vidéo : un journaliste égyptien se moque de Mohamed Hani… Découvrez la réaction de Rabia

M. Hany
R. Rabia
Australie vs Égypte
Australie
Égypte
Coupe du monde
Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
Australie
É.-U.
Argentine

Le défenseur de l’Al-Ahly a inscrit deux buts contre son camp, entrant ainsi dans l’histoire par la petite porte de la Coupe du monde.

Un incident insolite s’est produit dans la zone mixte du stade de Dallas à l’issue de la rencontre entre l’Égypte et l’Australie, lors de la Coupe du monde 2026.

Les Pharaons se sont qualifiés pour les huitièmes de finale grâce à une victoire 4-2, après avoir été tenus en échec 1-1 en fin de match.

Mohamed Hani a marqué un but contre son camp sur un centre, son deuxième depuis le début de la compétition après avoir commis la même erreur lors du match d’ouverture contre la Belgique.

Hani devient ainsi le deuxième joueur de l’histoire de la Coupe du monde à marquer deux buts contre son camp lors d’une même édition, après le Bulgare Ivan Vutsov en 1966.

Dans la zone mixte, un journaliste égyptien a alors lancé, sur un ton ironique, au défenseur Rami Rabia : « Allez-vous marquer Mohamed Hani lors du prochain match ? », suggérant que le latéral d’Al-Ahly représentait désormais un danger pour sa propre défense.

Coupe du monde
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Égypte
EGY

Mais Rabia n’a guère goûté cette ironie à l’égard de son coéquipier : son visage s’est assombri, il a lancé un regard surpris, puis s’est tourné vers un autre journaliste.

Prochaine étape : un choc face à l’Argentine, mardi soir en huitièmes de finale.

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