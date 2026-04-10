En vidéo : un incident fortuit impliquant Pavard met l’arbitre de la rencontre de Marseille dans l’embarras

Lors de la rencontre de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et Metz, une action insolite a impliqué le défenseur international français Benjamin Pavard et l’arbitre de la rencontre.

Alors qu’il intervenait pour tacler, le défenseur a percuté l’arbitre, et les deux hommes sont tombés ensemble sur la pelouse, déclenchant l’hilarité générale dans les tribunes et devant les écrans.

La séquence, rapidement devenue virale, a été saluée comme l’un des moments les plus drôles de la journée, d’autant qu’elle s’est déroulée sans la moindre tension ni protestation, simplement comme une anecdote amusante et spontanée.

Cette séquence insolite a ponctué la rencontre remportée par les Phocéens sur le score de 3-1.

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Les buts phocéens ont été inscrits par Pierre-Emerick Aubameyang (13^e), Igor Biscontini (48^e) et Hamed Junior Traoré (90+3), tandis que Giorgi Tsitaishvili (49^e) a sauvé l’honneur pour les Messins.

Au classement, l’OM totalise 52 points et occupe la 3e place, tandis que Metz reste bloqué à 15 unités, à la 18e et dernière position.