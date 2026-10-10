Un expert en arbitrage a tranché la polémique sur la validité du but refusé à l'équipe d'Al-Hilal lors du Clasico face à son rival traditionnel, Al-Ittihad.

Al-Hilal a reçu son rival Al-Ittihad, ce samedi, au stade Kingdom Arena, dans la capitale saoudienne Riyad, à l'occasion de la huitième journée de la Roshn Saudi League.

À la deuxième minute du temps additionnel de la première période, l'attaquant anglais Ollie Watkins a inscrit un but pour Al-Hilal, après avoir dévié un centre au fond des filets.

L'arbitre saoudien Khaled Al-Tourais a d'abord accordé le but normalement, avant de recourir à l'assistance vidéo pour annuler sa décision au motif que Watkins avait marqué de la main.

L'expert en arbitrage Saad Al-Kathiri a approuvé la décision de l'arbitre d'annuler le but, affirmant que le ballon avait touché la main de l'attaquant anglais avant d'entrer dans les filets.

Al-Kathiri a déclaré dans des propos au journal saoudien « Al-Jazirah » : « L'annulation du but de l'attaquant d'Al-Hilal à la 45e+3 est une décision juste de l'arbitre après recours à l'assistance vidéo, l'attaquant d'Al-Hilal a joué le ballon de la main. »

Il convient de rappeler que Watkins a inscrit ce but alors que le score indiquait un avantage d'Al-Hilal par 2-1, ce qui signifie qu'il aurait terminé la première période avec trois buts d'avance, une situation qui aurait compliqué la tâche d'Al-Ittihad en seconde période.