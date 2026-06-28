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Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

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En vidéo : un but magnifique… Lo Celso endosse le maillot de Messi face à la Jordanie

G. Lo Celso
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Un départ canon

Giovanni Lo Celso, le milieu de terrain argentin, s'est illustré lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 face à la Jordanie.

Le Jordanien Muhannad Abu Taha avait commis une faute violente sur Giovanni Lo Celso à la limite de la surface de réparation, contraignant l’arbitre à accorder un coup franc direct.

À la 19^e minute, Lo Celso transformait magnifiquement ce coup franc en envoyant le ballon au fond des filets, profitant de l’absence de Lionel Messi, laissé sur le banc pour souffler.

L’Argentine termine en tête de son groupe et se qualifie pour le tour suivant, tandis que la Jordanie quitte la Coupe du monde.

Selon le site spécialisé « Stats Foot », Lo Celso est le premier Argentin à marquer sur coup franc en Coupe du monde depuis Lionel Messi face au Nigeria le 25 juin 2014.

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