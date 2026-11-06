Un ancien responsable a dessiné un plan pour aider la sélection saoudienne à remporter la Coupe du monde pour la première fois de son histoire, lors de l'édition 2046.

L'Arabie saoudite a participé à la Coupe du monde à sept reprises, et son plus grand exploit a été de se qualifier pour le deuxième tour lors de sa première participation au Mondial 1994, mais elle n'est pas parvenue à rééditer cette performance depuis.

Faisal Al-Abdulhadi, ancien secrétaire général de la Fédération saoudienne de football, a déclaré dans des propos tenus aux chaînes « Thmanyah » que la sélection saoudienne avait besoin de certaines choses pour être sacrée au Mondial 1946.

Il a expliqué : « Il faut d'abord éliminer les problèmes présents dans le football de manière générale, et le plus important est de déterminer qui contrôle le football saoudien. »

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Il a ajouté : « Ce sont les membres de l'assemblée générale qui contrôlent le football saoudien, et si l'assemblée générale est faible, le conseil d'administration peut contrôler les choses comme il l'entend. »

Il a poursuivi : « De même, si l'assemblée générale est forte, son résultat est fort. »

Il a conclu : « L'assemblée générale provient des clubs, des représentants des entraîneurs nationaux, des arbitres et du comité olympique, mais le problème est que ces membres ne sont pas choisis de la meilleure façon qui soit. »

Rappelons que le Royaume d'Arabie saoudite organisera la phase finale de la Coupe du monde 2034, devenant ainsi le troisième pays arabe à bénéficier de cet honneur, après le Qatar en 2022 et le Maroc, aux côtés de l'Espagne et du Portugal, en 2030.