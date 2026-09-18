Brentford a décroché une victoire méritée 3-0 face à son hôte Chelsea, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes au Gtech Community Stadium dans le cadre de la cinquième journée de Premier League, faisant tomber Chelsea dans le piège de la défaite et le privant de tout retour avec des points.

La rencontre semblait s'acheminer vers un match nul et vierge, avant que Brentford n'explose en seconde période avec deux buts assassins signés Antony et Thiago, profitant des erreurs de la défense de Chelsea et de la fragilité de son système sous la direction de Xabi Alonso.

Grâce à ce résultat, Brentford grimpe à la troisième place du classement de la Premier League, après avoir porté son total à 9 points, tandis que Chelsea reste bloqué à 7 points, à la septième place.

Première période : Fofana brille, Kelleher échappe à la catastrophe

La première période fut prudente, dominée par la bataille tactique et les duels défensifs, avec un léger avantage pour Chelsea en début de match.

Chelsea a entamé la rencontre avec un pressing précoce et Neto a failli ouvrir le score après l'échec de Lewis-Potter à repousser un centre, mais le gardien Kelleher a réalisé un arrêt magistral. En face, Brentford s'est entièrement appuyé sur son flanc gauche actif, mené par le trio Lewis-Potter, Janelt et Schade, mais toutes ses tentatives se sont heurtées à un mur solide nommé Wesley Fofana, qui fut sans conteste l'homme de la première période après avoir totalement verrouillé le couloir gauche et remporté tous les duels individuels.

La période a été marquée par deux images inoubliables. La première fut cocasse, lorsque Schade a soulevé le défenseur de Chelsea Barco et l'a jeté au sol avant l'exécution d'un coup franc, sous les huées du public.

La plus étrange fut celle où Cucurella a renvoyé le ballon d'une longue touche vers son gardien Kelleher, qui l'a laissé passer sous son pied en direction du but avant de le sauver miraculeusement sur la ligne, dans une scène qui a rappelé la célèbre bourde de Peter Enckelman.

La période a également offert un tableau artistique remarquable lorsque Rogers a délivré une talonnade géniale qui a lancé Welbeck, mais l'arbitre a annulé l'action pour hors-jeu, en plus d'une frappe puissante de Rogers qui a heurté la défense et s'est transformée en corner, ainsi qu'une autre action litigieuse après qu'Ajer a retenu Welbeck sans que la faute ne soit sifflée.

Seconde période : Damsgaard débloque la situation, Thiago tue le match

Le visage de la rencontre a totalement changé après la pause, Brentford abordant la seconde période avec davantage d'audace offensive.

Le suspense a commencé par des tentatives réciproques et une frappe puissante de Chavarría au-dessus de la barre, avant que ne survienne le premier but, sur un corner parfaitement exécuté par Damsgaard depuis le côté gauche, sur lequel Schuster s'est élevé au second poteau et l'a remis d'une tête croisée devant le but, qu'Antony a facilement logée dans les filets pour annoncer l'avantage des locaux.

Après ce but, la défense de Chelsea a nettement vacillé et a laissé Ajer avancer sur la moitié du terrain sans surveillance, tandis que Chelsea a tenté de réagir par un double changement avec les entrées de Cucurella et Acheampong, mais Brentford s'est montré le plus dangereux en contre-attaque.

Damsgaard et Thiago ont gâché une occasion en or de doubler la mise lors d'une attaque à deux contre deux, sur une mauvaise passe et un mauvais contrôle. Chelsea a répondu par un pressing continu, le premier de sa part dans le match, à travers une série de corners que Kelleher a repoussés brillamment du poing, ainsi qu'une frappe puissante de Cucurella qui a été interceptée.

Alors que Chelsea se lançait pleinement à l'attaque, est venu le coup de grâce, après une passe ratée interceptée par Ajer, Brentford s'élançant en contre-attaque rapide. Martínez a repoussé la première frappe de Schade, mais le ballon est revenu sur Thiago qui l'a logé dans les filets, inscrivant le deuxième but.

Au moment où Chelsea cherchait à réduire l'écart pour revenir au score, le remplaçant Fábio Carvalho a porté le coup de grâce aux Blues.

Le but est survenu à la (90e+4) minute, après une contre-attaque type de Brentford qui a exploité les vastes espaces dans la défense avancée de Chelsea, Carvalho se retrouvant seul face au but et logeant le ballon avec assurance dans les filets, confirmant la victoire de son équipe sur un score net de trois buts à zéro et empochant les trois points de la manière la plus méritée qui soit.

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