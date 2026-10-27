L'Algérien Riyad Mahrez, l'ailier d'Al-Shamal au Qatar, a ravivé ses souvenirs enchanteurs avec Al-Ahli en Arabie saoudite, lors de la rencontre face à son compatriote Al-Hilal en Ligue des champions d'Asie Élite.

Al-Hilal s'est déplacé chez Al-Shamal, ce mardi, au stade Al-Bayt à Al-Khor, lors de la troisième journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

À la 48e minute de la rencontre, Riyad Mahrez a délivré la passe décisive du deuxième but d'Al-Shamal, après un centre au ras du sol dévié par son compatriote Baghdad Bounedjah dans les filets du gardien Mohammed Al-Owais.

Et cela ne s'est pas arrêté là, puisque la star algérienne a adressé un centre sur coup franc, qui a trouvé la tête du milieu de terrain tunisien Mohamed Ali Ben Romdhane, lequel l'a propulsé dans les filets d'Al-Hilal à la 54e minute.

C'est désormais la deuxième fois que Riyad Mahrez délivre deux passes décisives contre Al-Hilal, après l'avoir déjà fait avec Al-Ahli, en septembre de l'année dernière, lorsque les deux équipes s'étaient neutralisées sur le score de 3-3, lors de la troisième journée de la Roshn League.

De manière générale, cette passe décisive est la sixième que Mahrez délivre face à Al-Hilal, lors du dixième match qu'il dispute contre ce club toutes compétitions confondues, depuis son arrivée à Al-Ahli durant l'été 2023.