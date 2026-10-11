En vidéo : Regragui cite la vénération dont bénéficie Messi pour défendre Ronaldo

Walid Regragui, l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc, s'est exprimé sur la crise entre Cristiano Ronaldo et la sélection portugaise.

Le site Foot Mercato a rapporté les déclarations de Regragui, lors de son passage dans l'émission Football Club sur la chaîne Canal+, où il a livré une analyse tranchée de cette crise.

Regragui a déclaré : « Ronaldo a énormément apporté, car le statut acquis par de nombreux joueurs portugais, ainsi que par le football portugais, revient à Cristiano. »

Il a poursuivi : « Cela ne lui donne pas le droit de faire tout ce qu'il veut, mais je pense que toutes les choses, dans cette dernière période, se sont déroulées de manière maladroite. J'estime qu'il aurait fallu s'asseoir avec lui et lui dire : écoute, il faut s'arrêter là. »

Il a souligné : « De plus, le sélectionneur est quelqu'un avec qui Ronaldo a déjà travaillé dans son club d'Al-Nassr, et ils ont forcément déjà discuté pour savoir s'il allait continuer l'aventure ou non. Les deux parties se sont fait du mal, et c'est regrettable. »

Mais Regragui est allé plus loin, en comparant la manière dont Cristiano Ronaldo est traité au Portugal et celle dont bénéficie Lionel Messi en Argentine, estimant que la différence entre les deux situations est très nette.

Il a insisté : « Je pense que Ronaldo, par orgueil, souhaite aussi atteindre les 1 000 buts, et qu'il veut peut-être y parvenir sous le maillot de la sélection portugaise. Mais le résultat final, c'est que cela donne une image négative. »

Il a ajouté : « Ce que je veux dire, c'est que cela ne serait jamais arrivé en Argentine. La vénération que les Argentins ont pour Messi, et les joueurs également à son égard, je n'ai jamais senti que les Portugais en avaient autant pour Ronaldo. »

Et de conclure : « Les Portugais n'ont jamais voulu courir et se battre pour Ronaldo, alors que les Argentins l'ont accepté avec Messi, même lors de la dernière Coupe du monde. Au Portugal, en revanche, cela n'a jamais été accepté. »