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Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite FinalGetty Images Sport

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En vidéo : que faut-il retenir sur le départ de Riyad Mahrez de l’Al-Ahly ?

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É.-U.

La star algérienne compte parmi les joueurs phares du « Raqi » depuis trois saisons.

Selon plusieurs reportages télévisés, l’international algérien Riyad Mahrez, actuellement sous contrat avec Al-Ahly, devrait quitter le club lors du prochain mercato estival.

Des articles de presse avaient déjà confirmé qu’Al-Ahly envisageait le départ de Mahrez, en raison d’une clause lui permettant de résilier unilatéralement son contrat avant la fin du mois de juin.

Le journaliste saoudien Abdelrahman Al-Humaidi a déclaré dans l’émission « Nadina » diffusée sur « MBC 1 » : « Certaines rumeurs évoquent le départ de Riyad Mahrez de l’Al-Ahly. »

Il a toutefois nuancé : « Nos sources confirment que Riyad Mahrez est très heureux à l’Al-Ahly et souhaite mener à bien sa mission au sein du club. Il est donc bien là, tout va bien pour lui, et il reste à l’Al-Ahly. »

Recruté à l’été 2023 en provenance de Manchester City, Mahrez s’est rapidement imposé comme l’un des piliers de l’effectif et a contribué aux trois titres du club, dont deux Ligue des champions de l’AFF et une Supercoupe d’Arabie saoudite.

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