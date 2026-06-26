Selon plusieurs reportages télévisés, l’international algérien Riyad Mahrez, actuellement sous contrat avec Al-Ahly, devrait quitter le club lors du prochain mercato estival.

Des articles de presse avaient déjà confirmé qu’Al-Ahly envisageait le départ de Mahrez, en raison d’une clause lui permettant de résilier unilatéralement son contrat avant la fin du mois de juin.

Le journaliste saoudien Abdelrahman Al-Humaidi a déclaré dans l’émission « Nadina » diffusée sur « MBC 1 » : « Certaines rumeurs évoquent le départ de Riyad Mahrez de l’Al-Ahly. »

Il a toutefois nuancé : « Nos sources confirment que Riyad Mahrez est très heureux à l’Al-Ahly et souhaite mener à bien sa mission au sein du club. Il est donc bien là, tout va bien pour lui, et il reste à l’Al-Ahly. »

Recruté à l’été 2023 en provenance de Manchester City, Mahrez s’est rapidement imposé comme l’un des piliers de l’effectif et a contribué aux trois titres du club, dont deux Ligue des champions de l’AFF et une Supercoupe d’Arabie saoudite.