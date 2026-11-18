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Il n'a pas attendu longtemps, ni demandé de temps pour faire connaissance. Pour sa première apparition à Carrington, Mauricio Pochettino a adressé un message direct aux supporters de Manchester United, un message porteur d'une seule promesse : « se battre jusqu'au bout ».

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Mauricio Pochettino a adressé son premier message aux supporters de Manchester United, leur promettant une saison exceptionnelle, malgré la situation difficile que traverse l'équipe en Premier League.

Le club mancunien a publié mercredi soir une courte vidéo promotionnelle de la première rencontre de Pochettino à Carrington, une initiative qui a renforcé l'enthousiasme des supporters.

Pochettino est arrivé au Royaume-Uni mercredi après un vol de nuit, à l'issue de son dernier match avec la sélection américaine, pour se plonger directement dans l'ambiance de son nouveau club, sans le moindre temps de repos.

Après avoir rencontré les employés et les dirigeants de Manchester United, il a prononcé une brève allocution à l'intention des supporters, diffusée sur les réseaux sociaux du club. « Salut à tous. J'ai hâte de vous rencontrer. J'ai entendu beaucoup de choses formidables à votre sujet », a déclaré l'Argentin dans son premier message.

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Il a ajouté : « J'espère que nous connaîtrons beaucoup de bonheur. En travaillant et en communiquant ensemble, cette saison sera spéciale, pour soutenir nos joueurs et les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain afin d'obtenir les résultats que nous méritons. »

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Ce message intervient alors que Manchester United est menacé de relégation : le club pourrait occuper la dernière place avant le coup d'envoi du match à Anfield dimanche prochain, en cas de victoires de Crystal Palace et de Sunderland.

Michael Carrick a été limogé dix mois après avoir pris les rênes de l'équipe en remplacement de Ruben Amorim. La dernière victoire de Manchester United en Premier League remonte à 80 jours, le 30 août dernier, un chiffre qui révèle l'ampleur de la crise.

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Pochettino a pour mission de sortir Manchester United de la lutte pour le maintien, mais une qualification pour la Ligue des champions semble quasiment impossible, l'équipe n'ayant récolté que huit points en dix matchs.

United accuse dix points de retard sur les quatre premières places, occupées par Arsenal, Manchester City, Brighton et Liverpool, tandis que Chelsea, son ancien club, pointe à la cinquième place, à seulement deux points.

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Le directeur général Omar Berrada et le directeur sportif Jason Wilcox ont accueilli l'ancien entraîneur de Chelsea au centre d'entraînement de Carrington, avant qu'il ne rencontre plusieurs joueurs de sa nouvelle équipe.

Pochettino dirigera demain sa première séance d'entraînement complète, et les préparatifs ont déjà commencé : son fidèle adjoint, Jesús Pérez, est arrivé à Manchester dimanche à l'aube pour poser les bases.

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Pérez était accompagné de l'entraîneur des gardiens Toni Jiménez, ainsi que du fils de Pochettino et préparateur physique, Sebastiano. Le trio a travaillé avec les joueurs non internationaux pendant que le nouvel entraîneur se préparait à prendre ses fonctions.

Il s'agit d'un défi de taille pour Pochettino, qui devient le neuvième entraîneur permanent de Manchester United depuis la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013, signe de l'instabilité qu'a connue le club au cours des dernières années.

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Après l'arrivée du technicien argentin, Manchester United s'est séparé de cinq membres du staff technique et administratif, parmi lesquels l'entraîneur adjoint Steve Holland, les entraîneurs Jonny Evans, Jonathan Woodgate et Travis Binnion, ainsi que l'entraîneur des gardiens Craig Mawson.