Le club de Santos a arraché un nul inespéré face à Flamengo, sur le score de 2-2, dans le cadre de la 29e journée du championnat du Brésil.

Santos porte ainsi son total à 42 points, à la huitième place, contre 61 points pour Flamengo, leader du championnat, qui avait signé 5 victoires consécutives avant son match nul face à Santos.

Le journal AS est revenu sur les temps forts de la rencontre, après le récital de la star chevronnée Neymar, qui a réussi à inscrire un doublé pour Santos en l'espace de 6 minutes, après être entré en jeu comme remplaçant.

Neymar a fait son retour après s'être remis de sa dernière blessure, et il est entré en jeu comme remplaçant alors que Santos était mené au score, mais il a inscrit deux buts, sur deux penalties aux 81e et 87e minutes.

Le début de match n'a pas été facile pour l'équipe de l'entraîneur Jardim, mais la qualité technique de ses joueurs a fait la différence et a donné à l'équipe un net avantage avant la fin de la première période.

Danilo a ouvert le score en faveur de Flamengo, au terme d'une action magnifique qui l'a conduit jusque dans la surface, profitant d'une excellente passe de Pedro.

Et juste avant de regagner les vestiaires, Carrascal a adressé un centre parfaitement dosé que Paquetá a repris de la tête pour l'envoyer au fond des filets.

L'entraîneur Cuca n'a pas hésité à la pause entre les deux périodes, sortant Coutinho pour faire entrer Neymar à sa place.

Santos s'est porté vers l'avant et a tenté d'atteindre le but par tous les moyens possibles, mais la défense de Flamengo est restée solide, jusqu'à ce que le match connaisse une action polémique, au cours de laquelle Jorginho est tombé au sol et a arrêté le ballon du bras.

Dans un premier temps, l'arbitre a accordé un coup franc et a brandi un carton jaune au visage du milieu de terrain, mais il a été appelé par l'arbitre VAR, pour finalement accorder un penalty et brandir un carton rouge direct au visage du joueur.

Neymar a transformé le premier penalty avec un grand calme et une grande assurance, donnant à Santos un nouveau souffle.

Sur cette dynamique, l'équipe a obtenu un coup franc aux abords de la surface, que Neymar lui-même s'est chargé d'exécuter dans le cadre d'une combinaison tactique préparée à l'avance, qui s'est soldée par l'obtention d'un nouveau penalty en faveur de Gabigol.

Neymar n'a pas laissé passer l'occasion face au gardien Rossi, qui n'a pas pu anticiper la direction de la frappe de l'attaquant, pour que le match se termine sur un nul précieux pour Santos.

L'arbitre a ajouté 14 minutes de temps additionnel, et Flamengo a souffert en jouant en infériorité numérique jusqu'au bout.







