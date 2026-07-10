En vidéo : Neymar apparaît en fauteuil roulant après le cauchemar du Mondial

Quelques jours après l’élimination surprise du Brésil face à la Norvège en Coupe du monde 2026, la star brésilienne Neymar da Silva a échangé son émotionnel adieu à la sélection nationale contre une virée très médiatisée à Universal Orlando.

Quelques jours après l’élimination controversée du Brésil face à la Norvège, l’attaquant a été aperçu au guidon d’un scooter électrique réservé aux personnes à mobilité réduite au sein du complexe Universal Orlando, en Floride.

Sur des images qualifiées d’« étranges » au sein du célèbre parc d’attractions, l’ex-star du FC Barcelone est apparue en short gris, t-shirt noir et blanc, casquette et lunettes de soleil, évoluant sur le deux-roues électrique, encadré par plusieurs agents de sécurité.

Selon le journal britannique The Sun, un témoin oculaire a déclaré : « Au début, personne n’a réalisé que c’était lui, puis les gens se sont rassemblés autour de lui. Je ne sais pas pourquoi il était sur ce scooter électrique, mais il faisait très chaud. »

Le témoin a ajouté : « Nous avons remarqué sa présence alors que nous étions dans un restaurant situé dans une autre partie du parc. Puis nous avons entendu un agent de sécurité dire que c’était Neymar. Nous nous sommes donc rendus dans cette autre partie du parc. En passant par là, ils ont cru que nous faisions partie du personnel de sécurité, alors nous sommes restés relativement près de lui. »

Ces images ont été capturées quelques jours après l’annonce, par Neymar (34 ans), de sa retraite internationale, consécutive à l’élimination surprise du Brésil face à la Norvège, qualifiée pour affronter l’Angleterre en quarts de finale.