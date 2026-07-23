Le club de Manchester City a annoncé, jeudi soir, la signature officielle du joueur Elliot Anderson, en provenance de Nottingham Forest.

Le site de Manchester City a indiqué que l'international anglais Anderson a signé un contrat de cinq ans à l'Etihad Stadium.

Le joueur, âgé de 23 ans, a débuté sa carrière avec Newcastle avant de rejoindre Nottingham Forest en 2024, et il est rapidement devenu l'un des éléments essentiels du City Ground.

Anderson, qui est devenu le joueur le plus cher de l'histoire de City, est un milieu de terrain complet capable d'assumer aussi bien des rôles défensifs qu'offensifs. Il se distingue par son grand dynamisme au milieu de terrain, ainsi que par ses interventions puissantes et sa capacité créative à la passe, ce qui a fait de lui l'un des jeunes talents les plus en vue de la Premier League.

Après avoir signé officiellement, Anderson a déclaré au site de son nouveau club : « Manchester City est l'un des plus grands clubs du monde, et l'effectif dont il dispose est époustouflant et solide à chaque poste. »

Il a poursuivi : « Dès que j'ai su qu'ils souhaitaient me recruter, j'étais totalement déterminé à conclure ce transfert. »

Il a ajouté : « En tant que footballeur, on veut toujours se tester au plus haut niveau, et rejoindre Manchester City m'offre cette opportunité. »

Il a insisté : « Manchester City a été bâti pour remporter des titres et rivaliser au plus haut niveau, et c'est une chose qui enthousiasme n'importe quel footballeur. »

La chaîne BBC a indiqué que le transfert s'est élevé à 116 millions de livres sterling, et qu'il était en passe de faire d'Anderson le joueur le plus cher de l'histoire du football britannique, avant d'être dépassé par le transfert de Morgan Rogers d'Aston Villa à Chelsea pour 117 millions de livres sterling.