En vidéo : Lopetegui provoque la colère d'Akram Afif lors du match d'Arabie saoudite

L'Espagnol Julen Lopetegui, sélectionneur du Qatar, a provoqué la colère de sa star Akram Afif lors de la confrontation face à l'Arabie saoudite dans le cadre de la Coupe du Golfe arabe « Gulf Cup 27 ».

L'Arabie saoudite a affronté le Qatar ce samedi, au stade Al-Inma à Djeddah, en demi-finale de la compétition du Golfe.

À la 69e minute de jeu, l'entraîneur espagnol a surpris sa star qatarienne en décidant de la remplacer, alors que le score affichait un match nul vierge, zéro partout.

Afif a laissé transparaître sa colère au moment de quitter la pelouse, demandant à plusieurs reprises « pourquoi ? », avant de s'en aller.

C'est désormais la troisième fois qu'Afif est remplacé lors de la compétition du Golfe, après que cela s'est produit lors des matchs contre le Bahreïn et le Yémen en phase de groupes, avant son absence lors du troisième match face aux Émirats arabes unis.

Rappelons que le joueur de 29 ans n'a pas affiché son meilleur niveau lors de cette Gulf Cup 27, puisqu'il n'a délivré qu'une seule passe décisive, lors du match contre le Bahreïn.