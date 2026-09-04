Les supporters d'Al-Ahli d'Arabie saoudite ont surpris leur joueur par un comportement inattendu, après avoir décidé de le siffler lors de la rencontre face à Al-Riyadh en Roshn League.

Al-Ahli a reçu son homologue Al-Riyadh, ce vendredi, sur la pelouse du stade de la cité sportive du prince Abdullah Al-Faisal, lors de la cinquième journée de la Roshn League saoudienne.

Dès le début du match, les supporters d'Al-Ahli ont pris pour cible leur joueur ukrainien Artem Bondarenko, le sifflant à chaque fois qu'il touchait le ballon.

Les sifflets se sont poursuivis lors de la sortie du terrain à la mi-temps, malgré une avance de trois buts à zéro, ce qui a suscité la colère des joueurs d'Al-Ahli, qui ont demandé au public de soutenir leur coéquipier.

Les supporters d'Al-Ahli avaient lancé une forte campagne avant le recrutement de Bondarenko en provenance du Shakhtar Donetsk ukrainien, réclamant que le transfert ne soit pas finalisé, au motif qu'ils souhaitaient l'arrivée de joueurs d'un niveau supérieur.

La colère a perduré lors de la première apparition du joueur ukrainien, d'autant plus qu'elle a coïncidé avec la première défaite de l'équipe cette saison, face à Al-Khaleej sur le score de 3-1, lors de la quatrième journée de la Roshn League.

Il convient de rappeler que Roy Pedro, l'ancien directeur sportif d'Al-Ahli, a été la principale cible des critiques des supporters de l'équipe après le recrutement de Bondarenko, avant que le club saoudien n'annonce son départ de son poste hier, jeudi.