Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

En vidéo : les supporters d'Al Ahly choquent leur joueur avec des sifflets de désapprobation

A. Bondarenko
Al Ahli vs Al Riyadh
Al Ahli
Al Riyadh
Saudi Pro League
Ukraine
Arabie saoudite

Situation délicate pour un joueur de classe

Les supporters d'Al-Ahli d'Arabie saoudite ont surpris leur joueur par un comportement inattendu, après avoir décidé de le siffler lors de la rencontre face à Al-Riyadh en Roshn League.

Al-Ahli a reçu son homologue Al-Riyadh, ce vendredi, sur la pelouse du stade de la cité sportive du prince Abdullah Al-Faisal, lors de la cinquième journée de la Roshn League saoudienne.

Dès le début du match, les supporters d'Al-Ahli ont pris pour cible leur joueur ukrainien Artem Bondarenko, le sifflant à chaque fois qu'il touchait le ballon.

Les sifflets se sont poursuivis lors de la sortie du terrain à la mi-temps, malgré une avance de trois buts à zéro, ce qui a suscité la colère des joueurs d'Al-Ahli, qui ont demandé au public de soutenir leur coéquipier.

Billets pour les matchs de la Roshn League saoudienneAchetez votre billet dès maintenant !

Saudi Pro League
Al Khaleej crest
Al Khaleej
ALK
Al Riyadh crest
Al Riyadh
ALR
Saudi Pro League
Al Quadisiya crest
Al Quadisiya
ALQ
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

Les supporters d'Al-Ahli avaient lancé une forte campagne avant le recrutement de Bondarenko en provenance du Shakhtar Donetsk ukrainien, réclamant que le transfert ne soit pas finalisé, au motif qu'ils souhaitaient l'arrivée de joueurs d'un niveau supérieur.

La colère a perduré lors de la première apparition du joueur ukrainien, d'autant plus qu'elle a coïncidé avec la première défaite de l'équipe cette saison, face à Al-Khaleej sur le score de 3-1, lors de la quatrième journée de la Roshn League.

Il convient de rappeler que Roy Pedro, l'ancien directeur sportif d'Al-Ahli, a été la principale cible des critiques des supporters de l'équipe après le recrutement de Bondarenko, avant que le club saoudien n'annonce son départ de son poste hier, jeudi.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google