Selon la presse, plusieurs stars du Mondial 2026 envisagent de s’engager en faveur de la Ligue saoudienne Roshen dès la saison prochaine.

L’édition 2026 de la Coupe du monde, qui a commencé le 11 juin et accueille pour la première fois 48 sélections nationales, compte déjà 50 joueurs issus de 12 clubs saoudiens parmi les 19 équipes représentées.

Le journaliste saoudien Ali Al-Anzi a affirmé lors de l’émission « Dorina Ghair » diffusée sur la chaîne « Al-Saoudia » : « Je détiens une information exclusive : des joueurs actuellement en compétition dans cette Coupe du monde souhaitent rejoindre le championnat saoudien. »

Il précise : « Ces joueurs ont adressé des lettres à certains agents saoudiens pour exprimer leur désir d’évoluer dans le championnat saoudien, et je pense qu’au moins l’un d’entre eux pourrait être présent la saison prochaine. »

Il précise : « L’un d’eux est libre de tout contrat depuis la fin de la saison dernière et pourrait donc rejoindre le championnat saoudien sans transfert ; ce n’est pas un joueur arabe. »

Rappelons enfin que des informations non confirmées évoquent déjà la réussite du club d’Al-Dir’iya, qui aurait recruté un nouveau gardien titulaire avec sa sélection lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.