En vidéo : les cadeaux de Diomande s'imposent dans la victoire des Éléphants

Le journal AS a rapporté que Diomande a livré une prestation remarquable, offrant une série de cadeaux à ses coéquipiers grâce à ses passes dans les intervalles, et qu'il a été à l'origine du deuxième but des Éléphants.

Diomande a affiché son meilleur niveau sur le plan de la construction du jeu et de la liaison avec ses coéquipiers, distribuant des « cadeaux » tout au long du match.

Depuis le côté gauche, Diomande a réussi à adresser des passes dans les intervalles, à dribbler dans les espaces les plus réduits et à offrir une passe décisive à l'avant-centre Wahi, scellant ainsi la victoire de son équipe nationale face à la Gambie.

La Côte d'Ivoire, avec son sélectionneur français Hervé Renard, a porté son total à 9 points en tête du groupe 3, et la qualification est désormais plus proche que jamais, tandis que la Gambie est restée bloquée à 6 points, à la deuxième place.

La Côte d'Ivoire est l'un des principaux favoris pour remporter le titre de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des nations.

Grâce à sa vitesse dans la progression vers l'avant, à sa capacité à dribbler et à ses qualités individuelles, la Côte d'Ivoire a réussi à bâtir l'une des meilleures sélections du continent. Une fois encore, les talents individuels ont brillé face à la Gambie.

Nicolas Pépé n'a pas tardé à créer la surprise, après avoir envoyé un centre depuis le côté dans la surface de réparation, exploité par Yalkoua pour inscrire le premier but des Éléphants.

Quelques minutes plus tard, Yan Diomande s'est illustré par ses accélérations caractéristiques, et au cours de l'une de ses tentatives pour récupérer le ballon, la star du Real Madrid a réussi à l'arracher au latéral gambien, avant d'offrir le deuxième but du match à Wahi d'une passe décisive devant le but. L'action s'est déroulée en un clin d'œil.

Malgré la domination des locaux sur le déroulement de la rencontre, les coups de pied arrêtés leur ont posé problème. Barrow s'est en effet emparé du ballon aux abords de la surface de réparation, après un corner, avant de décocher une frappe puissante du pied droit qui a terminé sa course au fond des filets. Le score est ainsi passé à 2-1, et tout restait ouvert avant le coup d'envoi de la seconde période.

L'activité offensive observée en première période a totalement disparu lors de la seconde mi-temps : les deux sélections ont choisi de limiter les risques, la Côte d'Ivoire s'appuyant moins sur ses stars et la Gambie reculant en attendant que son adversaire commette une erreur.

Yan Diomande s'est chargé de ramener les supporters sur leurs sièges avec une passe stupéfiante de l'extérieur du pied, qui a failli permettre à Amad Diallo de creuser l'écart au score.

En face, le gardien gambien Gaye a brillé et a repoussé du pied une superbe frappe, privant Yan Diomande d'un but époustouflant, après plus de la moitié de la seconde période écoulée.

Au fil des minutes, la fatigue a commencé à se faire sentir chez les joueurs, et le match a touché à sa fin au milieu de passes imprécises et d'erreurs de timing inopportunes, sachant que l'ailier du Real Madrid a disputé l'intégralité de la rencontre.

La sélection ivoirienne disputera son match de la quatrième journée de nouveau face à la Gambie, mardi prochain, et Yan Diomande dispose désormais de plusieurs jours pour se préparer à offrir de nouveaux cadeaux.