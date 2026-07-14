L’arbitre salvadorien Iván Barton, qui dirigeait le match Espagne-France dans le cadre de la Coupe du monde, a interrompu la rencontre pendant près d’une minute pour une raison pour le moins inhabituelle.

L'Espagne affrontait la France ce mardi au stade de Dallas, en demi-finale de la Coupe du monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

À la dixième minute, l’Espagne a obtenu un coup franc à la limite de la surface de réparation française. Le trio composé de Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal et Alex Baena s’est alors positionné pour le tirer.

Au moment où le trio s’apprêtait à frapper, l’arbitre salvadorien a interrompu le jeu pendant près d’une minute pour quitter la pelouse et aller chercher son spray de marquage évanescent, un accessoire réglementaire.

Il est ensuite revenu, sourire aux lèvres, vers les joueurs espagnols, visiblement surpris par cette interruption, avant de les étonner en utilisant le spray pour dessiner un repère au sol.

Rappelons qu’il s’agit de la quatrième rencontre arbitrée par Barton dans cette édition de la Coupe du monde, après Paraguay-Turquie et Japon-Suède en phase de groupes, puis Colombie-Suisse en huitièmes de finale.