Le Maroc a fait match nul face à son hôte malien, sur le score de 1-1 dimanche soir, lors de la rencontre amicale qui a opposé les deux équipes au Grand Stade de Tanger.

Le Maroc a obtenu un penalty, transformé avec succès par le joueur Abdessamad Ezzalzouli, à la 35e minute.

Les tentatives du Mali pour égaliser n'ont pas abouti, si bien que la première période s'est achevée sur l'avantage des hôtes, grâce à un but vierge.

En seconde période, le Maroc a tenté de renforcer son avance avec un deuxième but, tandis que le Mali, lui, a continué de chercher l'égalisation.

Et effectivement, le Mali est parvenu à égaliser, environ 13 minutes avant la fin du temps réglementaire, par l'intermédiaire de son joueur Gaoussou Diarra.

Le Maroc avait disputé deux matchs dans les qualifications de la Coupe d'Afrique des nations 2027, face au Gabon et au Lesotho, et avait remporté les deux rencontres sur le même score (2-0).











