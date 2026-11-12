En vidéo : le classement international motive un joueur de la sélection saoudienne face à la Corée du Sud

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Ali Lajami, défenseur de la sélection saoudienne, a estimé que le classement mondial constituera une source de motivation pour ses coéquipiers, en vue de l'emporter face à la Corée du Sud lors du match amical qui opposera les deux équipes.

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La sélection saoudienne affrontera son homologue sud-coréenne, demain vendredi, lors de son premier match amical durant son stage actuel dans la capitale qatarienne Doha, en vue des échéances à venir.

Qu'a déclaré Ali Lajami avant le match contre la Corée du Sud ?

Lajami a déclaré, dans des propos accordés au journal saoudien « Asharq Al-Awsat », 24 heures avant la rencontre : « Nous nous sommes concentrés durant le stage sur la correction des erreurs que nous avons commises lors de la Coupe du Golfe. »

La sélection saoudienne avait été sacrée championne de la Coupe du Golfe Arabique dans sa vingt-septième édition, « Gulf Cup 27 », après sa victoire face à son homologue émiratie sur le score de deux buts à zéro en finale, son premier titre depuis 23 ans.

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Le défenseur saoudien a poursuivi : « Nous abordons les deux matches avec l'objectif de nous imposer et d'améliorer notre classement international. Affronter la Corée du Sud et l'Ouzbékistan nous donne une motivation supplémentaire pour afficher de bons niveaux, et nous aspirons à sortir vainqueurs des deux rencontres. »

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La sélection saoudienne occupe la cinquante-cinquième place mondiale et la cinquième place asiatique au classement officiel de la Fédération internationale de football, derrière la sélection sud-coréenne qui pointe au trente et unième rang mondial.

La sélection saoudienne au complet

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L'Arabie saoudite aborde le match contre la Corée du Sud au grand complet, après la participation de Firas Al-Buraikan, attaquant d'Al-Ahli, aux entraînements collectifs pour la première fois durant la trêve actuelle, hier mercredi, après son rétablissement de la blessure dont il avait souffert.

Al-Buraikan avait manqué les entraînements collectifs de l'Arabie saoudite durant les deux premiers jours, en raison d'un rhume dont il souffrait, ce qui faisait planer des doutes sur sa capacité à participer au match contre la Corée du Sud.

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Avec le retour de l'attaquant d'Al-Ahli, la sélection saoudienne se présente sans aucune absence face à son homologue coréenne, d'autant plus que Saud Abdulhamid, l'arrière droit du club français de Lens, a lui aussi rejoint les entraînements pour la première fois avant-hier mardi.

Rappelons que la sélection saoudienne disputera un nouveau match amical lors du stage de Doha, contre la sélection ouzbèke, le mardi 17 novembre courant.

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La vérité sur le départ de Donis de la sélection saoudienne

Le journaliste saoudien Abdulrahman Al-Humaidi, présentateur de l'émission « Nadina » sur la chaîne « MBC 1 », avait affirmé que l'entraîneur grec Georgios Donis quitterait son poste de sélectionneur de l'équipe saoudienne à 99 %.

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Donis a réagi à ces informations dans des propos accordés au journal saoudien « Al-Riyadiya », déclarant : « Les rumeurs lancées de temps à autre au sujet de mon avenir professionnel avec la sélection saoudienne ne m'importent pas. »

Il a ajouté : « Ce qui m'importe actuellement, c'est de développer l'équipe saoudienne et de me concentrer sur le travail. J'ai suffisamment d'expérience pour gérer ce qui se dit autour de mon avenir professionnel, et je donnerai le meilleur de moi-même au service du football saoudien. »

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Les propos de Donis s'inscrivent dans le prolongement du communiqué publié par la Fédération saoudienne de football, rapporté par la chaîne saoudienne « Al-Ekhbariya », démentant l'éventualité d'un limogeage de l'entraîneur grec et confirmant son maintien à son poste.

C'est désormais la deuxième fois que la Fédération saoudienne de football dément les informations faisant état du départ de Donis, après l'avoir déjà fait au cours du mois d'octobre dernier.

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Certains rapports avaient affirmé que la Fédération saoudienne avait l'intention d'engager l'Espagnol Roberto Martinez, ancien sélectionneur du Portugal, pour diriger l'équipe saoudienne lors de la Coupe d'Asie des nations 2027, à la place de Donis.

Ces informations avaient provoqué une vague de colère dans le milieu du football saoudien, notamment compte tenu du peu de temps restant avant le début du tournoi asiatique, ce qui avait poussé la Fédération saoudienne à publier un communiqué de démenti.

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Toutefois, le report de la Coupe d'Asie des nations 2027 de janvier à décembre de l'année prochaine a relancé le débat sur l'éventualité d'un limogeage de Donis, étant donné qu'il reste désormais suffisamment de temps avant le tournoi.