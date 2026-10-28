Ce n'était pas une soirée ordinaire à l'Allianz Arena, l'antre du Bayern Munich ; avant le coup d'envoi de la bataille de la Coupe face à Magdebourg, le football allemand s'est arrêté pour honorer son nouveau roi, Harry Kane.

Une haie d'honneur, des applaudissements chaleureux de coéquipiers transformés en gardiens de l'or, et Harry Kane au centre de la scène, brandissant le Ballon d'Or pour la première fois de sa carrière. Une soirée que l'histoire du Bayern Munich retiendra.

Le Bayern Munich a réservé un accueil légendaire à sa star anglaise, après son sacre au Ballon d'Or, avant le début du match de l'équipe contre Magdebourg dans le cadre des rencontres du deuxième tour de la Coupe d'Allemagne.

L'Allianz Arena a connu des moments exceptionnels, alors que les joueurs du Bayern Munich se sont alignés en haie d'honneur pour saluer leur capitaine et coéquipier, qui a foulé la pelouse en portant le trophée le plus prestigieux du monde du football, au milieu d'une tempête d'applaudissements et de chants des supporters bavarois qui avaient rempli les tribunes.

Cet hommage est intervenu quelques jours après le sacre de Kane au Ballon d'Or au détriment de Kylian Mbappé, avec un faible écart, dans un exploit historique, le premier pour lui, devenant ainsi le premier joueur anglais à remporter le trophée sous le maillot du Bayern Munich.

Cette célébration intervient avant un match important pour l'équipe bavaroise, puisque le Bayern Munich reçoit son homologue Magdebourg sur la pelouse de l'Allianz Arena, dans le cadre des rencontres du deuxième tour de la Coupe d'Allemagne, un match au cours duquel le détenteur du Ballon d'Or cherche à poursuivre son éclat et à conduire son équipe vers la qualification pour le tour suivant.



