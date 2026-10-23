Lionel Messi s'est tenu là où aucun footballeur ne s'était tenu auparavant, en recevant le prix Princesse des Asturies du sport ce vendredi au théâtre historique Campoamor, dans la ville d'Oviedo, devenant ainsi le premier footballeur de l'histoire à recevoir cette prestigieuse distinction à titre individuel.

Une cérémonie solennelle présidée par le roi et la reine d'Espagne, Felipe VI et Letizia, aux côtés de la princesse Leonor et de l'infante Sofia, et en présence de la reine Sofia, a été le témoin de l'hommage rendu à une carrière qui a dépassé les limites du rectangle vert pour devenir un symbole mondial.

Le communiqué officiel du jury indiquait que l'attribution du prix à Messi venait « en reconnaissance de sa carrière sportive, de sa solidarité et du respect qu'il a gagné dans le monde entier par son humilité ».

Le jury a ajouté, dans les motifs de sa décision lus au théâtre : « Parce qu'il est le joueur le plus titré de l'histoire du football, pour sa carrière sportive exceptionnelle et son talent prodigieux, pour ses efforts caritatifs constants visant à favoriser l'accès des enfants les plus démunis à l'éducation et aux soins de santé, et parce qu'il a gagné le respect et l'admiration de tous grâce à sa persévérance, son humilité et son engagement envers l'équipe, le jury a approuvé l'attribution du prix à Lionel Messi. »

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La princesse Leonor : il a transformé l'exceptionnel en routine

Le moment le plus émouvant de la cérémonie fut lorsque la princesse Leonor prononça son discours, mettant en lumière « le parcours unique de Messi », en rappelant une description éloquente de l'Argentin, formulée par un ancien joueur du Sporting Lisbonne, et devenue le titre de cette soirée historique : « Il a transformé l'exceptionnel en routine, analysant le déroulement du match et prenant les décisions les plus efficaces en une fraction de seconde, faisant passer l'intérêt de l'équipe avant ses intérêts personnels. »

L'hommage n'a pas négligé la dimension humaine de la légende. Le jury a salué le parcours de Messi pour surmonter les difficultés, à commencer par les problèmes de croissance qu'il a connus dans son enfance, jusqu'aux valeurs de persévérance, d'humilité et d'engagement envers le travail collectif qui ont fait de lui un modèle mondial dans le domaine du sport.









En dehors du terrain : un autre visage de la légende

En dehors des terrains, l'engagement social de Messi se manifeste dans son travail en tant qu'ambassadeur de l'UNICEF depuis 2010, et à travers les activités de la Fondation Lionel Messi dédiée à favoriser l'accès des enfants dans le besoin à l'éducation et aux soins de santé. Cette dimension caritative, selon la Fondation Princesse des Asturies, complète l'image d'un sportif dont l'influence dépasse ses buts et ses titres.

Messi a partagé les feux de la rampe de la cérémonie avec une élite des plus grandes personnalités mondiales dans les domaines de la culture, des sciences et de la société, puisque la légende du rock Patti Smith a reçu le prix des arts et a surpris tout le monde avec une chanson pendant son discours, tandis que Julian Barnes a reçu le prix de la littérature, Christina Koch le prix de la Concorde et Timothy Garton Ash le prix des sciences sociales.

Le studio Ghibli a également été récompensé dans la catégorie communication et sciences humaines, les scientifiques David Klenerman, Shankar Balasubramanian et Pascal Mayer dans la catégorie recherche scientifique et technique, et la Réserve mondiale de semences du Svalbard dans la catégorie coopération internationale.



