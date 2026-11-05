En vidéo : la Juventus arrache une difficile victoire européenne aux Pays-Bas

La Juventus s'est imposée difficilement sur la pelouse de son hôte, l'AZ Alkmaar (2-1), ce jeudi soir au stade AFAS, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de l'Europa League.

Grâce à cette victoire, la Vieille Dame porte son total à 10 points et occupe la cinquième place au classement de l'Europa League, tandis que l'AZ Alkmaar reste bloqué à 6 points, à la quatorzième place.

Teun Koopmeiners a ouvert le score pour la Juventus à la 19e minute, après avoir profité d'une remarquable passe au sol de son coéquipier Randal Kolo Muani, pour expédier le ballon du pied gauche au fond des filets.

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Le club italien a maintenu sa pression, et Kolo Muani a réussi à creuser l'écart en inscrivant le deuxième but, à la 37e minute, après avoir exploité une erreur de la défense de l'AZ Alkmaar, pour tirer du pied gauche dans le petit filet opposé.

Dès l'entame de la seconde période, l'AZ Alkmaar a intensifié ses tentatives offensives à la recherche de la réduction du score, mais la Juventus a conservé son avance, grâce à une prestation défensive brillante des visiteurs.

À la 88e minute, l'AZ Alkmaar a réussi à réduire l'écart par l'intermédiaire de Mex Meerdink, et a même failli égaliser environ deux minutes plus tard, mais l'arbitre a refusé le but pour hors-jeu.

Les locaux ont exercé une forte pression dans les dernières minutes sur la défense de la Juventus, ce qui a provoqué la nervosité de l'entraîneur italien Luciano Spalletti, qui s'est montré agacé envers certains de ses joueurs avant et après la fin de la rencontre, remportée par les Bianconeri (2-1).