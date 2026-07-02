En vidéo : l’Union négocie-t-elle avec un entraîneur retraité ?

Selon la presse, les négociations entre Al-Ittihad et un entraîneur pressenti pour succéder au Portugais Sérgio Conceição pourraient échouer, l’intéressé ayant décidé de prendre sa retraite définitive.

Le club est toujours à la recherche d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, après le limogeage du Portugais Sergio Conceição en fin de saison dernière, en raison de résultats sportifs jugés insuffisants.

Selon la presse, le club aurait entamé des négociations avec Javier Aguirre, sélectionneur de l’équipe du Mexique, en vue de le recruter pour la saison prochaine, une fois son engagement terminé à la tête de la sélection lors de la Coupe du monde 2026.

Cependant, le journaliste mexicain Fernando Cevallos a révélé que l’entraîneur envisageait de mettre un terme définitif à sa carrière d’entraîneur après la Coupe du monde 2026.

Interrogé par l’émission « Dorina Ghir » sur la chaîne « Al-Saoudia », Civalos a confirmé : « Le contrat d’Aguerre avec la sélection mexicaine expire après la Coupe du monde, car il souhaite prendre sa retraite à l’issue de la compétition, même en cas de victoire. »

Toutefois, il a nuancé : « Connaissant Javier Aguirre, tout reste possible. Il pourrait changer d’avis, car c’est un entraîneur qui aime le terrain et le travail quotidien. S’il recevait une offre solide, et au vu de la popularité et de l’histoire d’Al-Ittihad, rien n’est impossible. »

Pour l’instant, Aguirre se concentre sur le huitième de finale de la sélection mexicaine face à l’Angleterre, programmé lundi prochain au stade Azteca.