L'équipe d'Égypte a inauguré l'ère de son nouvel entraîneur, Aly Maher, de la meilleure des manières en s'imposant largement face à son hôte, le Malawi (5-0), au stade international du Caire, dans le cadre des matchs du groupe 2 des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Grâce à cette victoire lors de la troisième journée, l'Égypte porte son total à 7 points, en tête du groupe, tandis que le Malawi reste bloqué à 3 points, à la troisième place.

À lire également

Avec l'aide de Trump : Infantino accusé d'avoir enfreint la loi américaine et transformé la FIFA en propriété privée

L'oncle de Mohamed Salah : Hossam Hassan l'a insulté, lui et ses coéquipiers, avec des propos grossiers

Prochains matchs MWI Africa Cup of Nations Qualification 08:00 EGY

L'équipe d'Égypte a entamé la rencontre avec un pressing offensif évident, et Mahmoud Hassan Trézéguet a failli ouvrir le score à la cinquième minute, après avoir reçu une passe de Mohamed Salah, mais il a manqué une occasion franche, sa tentative passant tout près du poteau droit.

Le premier but n'a pas tardé, puisque Nasser Maher a réussi à faire trembler les filets à la sixième minute, avant qu'Omar Marmoush ne double la mise quatre minutes seulement plus tard, offrant ainsi un avantage précoce à l'équipe d'Égypte et plaçant le Malawi sous une forte pression.

Après ces deux buts, l'équipe d'Égypte a imposé sa domination sur la possession, cherchant à exploiter les espaces et à ajouter d'autres buts.

Mais le Malawi a tenté de revenir dans le match et a menacé la cage de Mostafa Shobeir à la 22e minute sur une frappe puissante de Richard Mbulu, repoussée avec brio par le gardien égyptien, qui a préservé sa cage inviolée.

La 24e minute a vu Hossam Abdelmaguid écoper d'un carton jaune, tandis que Nasser Maher poursuivait ses tentatives offensives et a failli inscrire son deuxième but personnel à la 27e minute, lorsqu'il a décoché une frappe puissante de l'extérieur de la surface de réparation qui est passée tout près du poteau gauche.

Mohamed Hany a inscrit le troisième but de l'Égypte à la 38e minute, en décochant une frappe puissante de l'extérieur de la surface qui a logé dans les filets, portant ainsi l'avance de l'équipe d'Égypte à trois buts à zéro et offrant aux locaux un net avantage avant la fin de la première période.

Un doublé de Salah

En seconde période, l'équipe d'Égypte a poursuivi sa domination sur le jeu, tandis que le Malawi ne parvenait pas à se montrer dangereux, le jeu se concentrant largement au milieu de terrain.

Mais la star de Trabzon en Turquie, Mohamed Salah, a tenu à laisser son empreinte en inscrivant le quatrième but de l'Égypte d'une tête à la 84e minute, à la suite d'un centre bien ajusté du remplaçant Ibrahim Adel.

À la cinquième minute du temps additionnel de la seconde période, Salah est revenu pour inscrire le cinquième but sur un penalty obtenu par Hamza Abdelkarim, attaquant du Barça, portant le score final à une victoire écrasante (5-0).

L'équipe d'Égypte avait ouvert ces éliminatoires par un match nul à domicile face à l'Angola (0-0), avant d'écraser le Soudan du Sud à l'extérieur (5-0), lors de la deuxième journée des matchs du groupe 2.

La victoire égyptienne de ce jour est intervenue dans un contexte de vive polémique autour du limogeage de l'ancien entraîneur Hossam Hassan, après une série de crises qui ont marqué les derniers mois de son aventure avec l'Égypte, notamment son différend avec Mohamed Salah et le vice-président de la Fédération de football, Khaled El-Derندly, ainsi que la tempête suscitée par ses déclarations contre le gardien d'Al Ahly et de l'Égypte, Mohamed El-Shenawy.