L'équipe d'Égypte des moins de 17 ans a lancé son parcours dans le tournoi d'Afrique du Nord qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans par une victoire précieuse face à son homologue tunisienne sur le score de 2-1, ce mardi.

L'équipe égyptienne doit cette victoire à son attaquant Omar Chaboun, joueur d'Enppi, auteur des deux buts des jeunes Égyptiens dans les filets des hôtes, offrant ainsi à la sélection de son pays trois points précieux en ouverture de son parcours dans la compétition.

En face, Adam Zoghlami a inscrit l'unique but de la Tunisie lors de cette rencontre, qui a également vu l'Égypte manquer l'occasion de creuser l'écart, après que Hossam Hassan, l'arrière gauche égyptien, a raté un penalty à la 76e minute.

L'Égypte a engrangé trois points qui la placent en tête du classement du tournoi d'Afrique du Nord, devançant à la différence de buts l'Algérie, qui a elle aussi remporté son match de la première journée face au Maroc sur le score d'un but à zéro, dans une rencontre disputée plus tôt dans la journée.

La Tunisie accueille les matches du tournoi d'Afrique du Nord qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, avec la participation de quatre sélections : l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc.

La phase finale se tiendra au Maroc l'an prochain.