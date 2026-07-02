Hossam Hassan, ancien international égyptien, prévoit que le Canada éliminera le Maroc pour atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde.

« J'espère que le Maroc se qualifiera, mais le Canada est une équipe très forte », a-t-il déclaré lors de son passage dans l'émission ON TARGET sur la chaîne ON Sport.

Il a ajouté : « L’équipe du Canada est vraiment redoutable, et personne ne s’en est encore rendu compte dans cette Coupe du monde. »

Il a poursuivi : « Bien sûr, l’équipe canadienne va souffrir face au Maroc, mais ce match ne sera pas facile du tout. »

Il a souligné : « L’équipe marocaine a surmonté le trac lié aux grands matchs, grâce à la qualité de ses joueurs qui évoluent en Europe. »

Il anticipe aussi les qualifications du Brésil face à la Norvège et de la Suisse contre l’Algérie.

Il a conclu : « L’équipe de France est, à mes yeux, la grande favorite pour remporter la Coupe du monde. »