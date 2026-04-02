En vidéo... Khaled Al-Atwi s'exprime sur sa collaboration avec Renard lors de la Coupe du monde

Khaled Al-Atwi, ancien entraîneur du club Al-Ittifaq, a fait part de son point de vue sur la possibilité de travailler en tant qu'assistant aux côtés du Français Hervé Renard, sélectionneur de l'équipe nationale saoudienne, lors de la Coupe du monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Certains réclament le limogeage de Renard de son poste de sélectionneur de l'équipe nationale saoudienne, compte tenu de la baisse des performances et des résultats ces derniers temps, et plusieurs noms ont été avancés pour lui succéder, dont celui de Khaled Al-Atwi.

Interrogé sur sa position quant à une éventuelle collaboration avec Renard en tant qu'entraîneur adjoint lors de la Coupe du monde, Al-Atwi a répondu, dans des déclarations à l'émission « Dorina Ghir » : « Servir la patrie est un honneur, et comme je l'ai déjà dit, je suis au service de mon pays, quel que soit mon poste. »

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Il a toutefois nuancé : « Mais il faut parler de l'aspect professionnel. Quand je suis assistant de l'entraîneur, quel est exactement mon rôle ? Si c'est purement symbolique, je ne l'accepte pas. »

Et il a conclu : « Mais si j'ai mon mot à dire et ma place, et que cela profite pleinement à l'équipe nationale, alors j'accueille cette situation à bras ouverts en tant que citoyen saoudien. »