L'Anglais Ivan Toney, attaquant d'Al-Ahli en Arabie saoudite, s'est joint aux critiques envers les supporters de l'équipe après la large victoire face à Al-Riyadh en Roshn Saudi League.

Al-Ahli s'est imposé face à Al-Riyadh sur le score de 5-0, lors du match qui les a opposés hier soir, vendredi, sur la pelouse du complexe sportif Prince Abdullah Al-Faisal, au cours de la cinquième journée de Roshn Saudi League.

Toney a déclaré, dans des propos tenus après la rencontre et rapportés par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » : « Nous menions 3-0 à la fin de la première mi-temps, et il est important que les supporters soient avec nous. »

Il a ajouté : « J'ai le sentiment que les supporters sifflaient un joueur en particulier, et je ne comprends pas cela. Ce joueur n'a commis aucune faute, il est ici et fait partie de la famille. Il est important que nous restions tous unis et que nous nous soutenions les uns les autres. »

Il a conclu : « On ne peut pas siffler un joueur puis attendre de lui qu'il livre une bonne performance, je ne comprends pas cela. Il se trouve dans un pays différent, il est encore jeune, et il subit une forte pression. Nous nous tenons à ses côtés, nous sommes unis, et c'est ce que fait une famille. »

Toney fait référence aux sifflets lancés par les supporters à l'encontre de l'Ukrainien Artem Bondarenko, milieu de terrain d'Al-Ahli arrivé du Shakhtar Donetsk, sifflets qui ne se sont pas arrêtés du début à la fin du match.

Il convient de rappeler que les supporters d'Al-Ahli avaient auparavant lancé une campagne pour empêcher le recrutement du milieu de terrain ukrainien, invoquant le besoin d'un meilleur joueur au milieu de terrain, avant que le club n'insiste finalement pour le recruter.

Ce transfert a suscité la colère des supporters, en particulier envers l'ancien directeur sportif portugais Rui Pedro Braz, avant qu'une décision ne soit prise concernant son départ de son poste avant-hier, jeudi.