En vidéo : Ibrahim Hassan résume Hossam Hassan en un seul mot

Ibrahim Hassan, directeur des Pharaons, a résumé en un mot la performance de son frère Hossam Hassan, le sélectionneur égyptien, après la victoire palpitante face à la Nouvelle-Zélande.

Les Pharaons, menés au score, ont finalement renversé la vapeur pour s’imposer 3-1 lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde, tôt ce lundi matin.

Hossam Hassan offre ainsi à son équipe sa première victoire dans l’histoire de la phase finale de la Coupe du monde, portant son total à quatre points et plaçant les Pharaons en tête du groupe G.

Interrogé par le correspondant du site Yalla Kora, Ibrahim Hassan a été invité à commenter la performance de son frère.

D’un ton affirmatif, il a lancé : « Un génie ».

Les Pharaons défieront l’Iran samedi matin, lors de la dernière journée de la phase de groupes.

L’Iran, qui compte deux points au compteur, soit le même total que la Belgique, occupe la deuxième place, tandis que la Nouvelle-Zélande ferme la marche avec un seul point.