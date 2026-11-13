Mohamed Hany a inscrit le troisième but de l'Égypte face au Malawi, lors de la rencontre disputée ce vendredi soir au stade international du Caire, dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, signant ainsi sa première réalisation sous le maillot de l'Égypte, après avoir délivré une passe décisive sur le but d'ouverture.

Le but de Hany est intervenu à la 38e minute, après une frappe puissante de l'extérieur de la surface de réparation qui a trouvé le fond des filets, portant l'avantage de l'Égypte à trois buts à zéro et offrant aux hôtes une avance considérable avant la fin de la première mi-temps.

À lire également

Avec l'aide de Trump : Infantino accusé d'avoir enfreint la loi américaine et de transformer la FIFA en propriété privée

L'oncle de Mohamed Salah : Hossam Hassan l'a insulté lui et ses coéquipiers avec des mots grossiers

Prochains matchs MWI Africa Cup of Nations Qualification 08:00 EGY

Ce but revêt une importance particulière pour le latéral droit, puisqu'il s'agit de son premier avec l'équipe nationale, lors d'un match où il a également contribué au premier but, après avoir adressé le centre que Nasser Maher a converti dans les filets à la sixième minute, avant qu'Omar Marmoush n'ajoute le deuxième but à la dixième minute, profitant d'une erreur de relance de la défense malawite.

Il s'agit également du premier but du joueur de Pyramids, Nasser Maher, avec l'équipe d'Égypte.

L'Égypte a entamé la rencontre avec un pressing offensif manifeste, et Mahmoud Hassan Trezeguet a bien failli ouvrir le score à la cinquième minute, après avoir reçu une passe de Mohamed Salah, mais il a gâché une occasion franche, sa tentative passant à côté du poteau droit.

Le premier but n'a pas tardé, puisque Nasser Maher est parvenu à faire trembler les filets à la sixième minute, avant qu'Omar Marmoush ne double la mise quatre minutes plus tard seulement, offrant à l'Égypte un avantage précoce et plaçant le Malawi sous une forte pression.

Après ces deux buts, l'Égypte a imposé sa domination dans la possession, cherchant à exploiter les espaces et à ajouter d'autres buts.

Mais le Malawi a tenté de revenir dans la partie et a menacé la cage de Mostafa Shobeir à la 22e minute sur une frappe puissante de Richard Mbulu, que le gardien de l'Égypte a repoussée avec brio, préservant sa cage inviolée.

La 24e minute a été marquée par un carton jaune adressé à Hossam Abdelmaguid, tandis que Nasser Maher poursuivait ses tentatives offensives et a failli inscrire son deuxième but personnel à la 27e minute, lorsqu'il a décoché une frappe puissante de l'extérieur de la surface de réparation qui est passée à côté du poteau gauche.

Le Malawi est revenu presser la défense égyptienne à la 34e minute, mais Mostafa Shobeir a bien géré ses tentatives, avant que Mohamed Hany ne porte un nouveau coup aux visiteurs en inscrivant le troisième but à la 38e minute, sur une frappe puissante de l'extérieur de la surface.

La rencontre revêt une importance supplémentaire, puisqu'il s'agit de la première apparition officielle d'Ali Maher à la tête du staff technique de l'Égypte, après avoir pris ses fonctions en remplacement de Hossam Hassan le 7 novembre, entamant ainsi son parcours avec l'Égypte par un match officiel des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations.

L'Égypte avait entamé son parcours dans le groupe 2 par un match nul et vierge face à l'Angola à domicile, avant de signer une large victoire à l'extérieur contre le Soudan du Sud sur le score de cinq buts à zéro, totalisant ainsi quatre points lors des deux premières journées et prenant la tête du groupe à la différence de buts devant l'Angola, tandis que le Malawi abordait le match avec trois points à son compteur.