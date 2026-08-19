La jeune star Hamza Abdelkarim, attaquant du FC Barcelone, a exprimé sa grande joie d'avoir participé et marqué face à son ancien club Al Ahly, lors du match amical qui a opposé les deux équipes au stade Spotify Camp Nou dans le cadre du Trophée Joan Gamper.

La rencontre a été marquée par une forte affluence du public et une intensité tactique élevée entre le champion d'Espagne et le champion d'Afrique, avant que les Blaugrana ne prennent l'avantage grâce à un doublé en première mi-temps signé Hamza Abdelkarim et Raphinha, tandis qu'Al Ahly réduisait l'écart en début de seconde période par l'intermédiaire d'Ahmed Moustafa Zizo.

Hamza a déclaré, dans des propos recueillis par le journaliste proche du Barça Achraf Ben Ayad à l'issue de la rencontre : « Dieu merci, c'est bien sûr une sensation différente, je suis heureux de jouer au Camp Nou, une soirée très spéciale pour moi. »

Au sujet de la confrontation avec son ancien club, le jeune attaquant a affirmé que les sentiments étaient partagés, soulignant que jouer face à Al Ahly et dans un stade de la dimension du Camp Nou représentait une expérience exceptionnelle dans sa carrière.

Hamza a évoqué ses premières semaines avec l'équipe première du Barcelone sous la houlette de l'entraîneur Hansi Flick, en déclarant : « Dieu merci, il me donne une grande confiance, j'ai marqué des buts et je me suis bien adapté au groupe. »

Hamza a adressé un message de remerciement au public arabe qui l'a soutenu durant la rencontre, en disant : « Merci, vraiment, le public le méritait aujourd'hui. »

Hamza Abdelkarim avait inscrit un but pour le Barcelone dans les filets d'Al Ahly et avait refusé de célébrer par respect pour son ancien club, avant de se prosterner pour remercier Dieu.

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