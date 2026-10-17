En vidéo : Haaland poursuit son incroyable série en Premier League

La première période de la rencontre entre Manchester City et son hôte Ipswich Town a été riche en buts, ce samedi à l'Etihad Stadium, dans le cadre de la septième journée de Premier League.

Phil Foden a ouvert le score pour Manchester City à la 19e minute, sur une passe décisive de son coéquipier Jérémy Doku, mais les visiteurs ont rapidement égalisé, à la 21e minute, grâce à un face-à-face remporté par Daizen Maeda, qui avait reçu une passe d'Abdul Ouattara.

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Puis, à la 34e minute, la star norvégienne Erling Haaland a redonné l'avantage à Manchester City en inscrivant le deuxième but de la tête, sur un centre de son coéquipier croate, Mateo Kovacic.

Haaland a ainsi marqué lors de chacun de ses 6 derniers matches de Premier League.

Les deux dernières confrontations entre les deux équipes en Premier League, lors de la saison 2024-2025, avaient vu une nette domination de Manchester City, vainqueur (4-1) à l'aller, avant de récidiver au retour sur un score large de (6-0).

City abordait la rencontre du jour en tête de la Premier League, mais cherche à retrouver ses repères après une lourde défaite (4-2) à domicile face au Paris Saint-Germain, lors de la deuxième journée de la Ligue des champions, tandis qu'Ipswich compte 9 points et occupe la dixième place du classement de la Premier League.



