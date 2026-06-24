La sélection qatarienne a poursuivi sa série noire lors de la Coupe du monde 2026, après être entrée dans les annales de la compétition en marquant un nouveau but contre son camp lors de son match contre la Bosnie-Herzégovine, lors de la troisième journée de la phase de groupes.

Après le csc de Mohammed Al-Mannai lors de la défaite 6-0 contre le Canada (2^e journée), Sultan Al-Brik a à son tour marqué contre son camp ce mercredi, lors de la 3^e journée face à la Bosnie-Herzégovine.

À la 34^e minute, un centre bosnien a heurté Al-Breik avant de finir dans les filets, le gardien n’ayant pas pu l’arrêter.

D’après les données de la plateforme « Stats Foot », le Qatar devient la troisième sélection de l’histoire, après la Bulgarie en 1966 et la Russie en 2018, à compter deux csc lors d’une même édition.

Selon le compte statistique de référence « Master Sheph », la sélection qatarie est également la quatrième dans l’histoire de la Coupe du monde à concéder des buts contre son camp lors de deux rencontres consécutives au sein d’une même édition ou d’éditions consécutives.

Cette liste historique de ce record négatif comprend :

la Bulgarie en 1966 contre le Portugal puis contre la Hongrie ;

Le Nigeria, entre 2014 et 2018, contre la France puis la Croatie.

La Russie en 2018 contre l’Uruguay puis l’Espagne.

Enfin, le Qatar lors de la Coupe du monde 2026 face au Canada puis à la Bosnie-Herzégovine.