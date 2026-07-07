En vidéo : entre deux larmes, Cristiano Ronaldo tourne la page de la Coupe du monde

Quatre ans ont passé, mais l’épilogue est resté le même. Les stades ont changé, les éditions se sont succédé, les moments se sont enchaînés, pourtant la scène finale est demeurée identique : Cristiano Ronaldo en larmes au terme de son parcours en Coupe du monde.

Lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, le capitaine du Portugal avait déjà quitté la compétition en larmes après l’élimination en quarts de finale face au Maroc, une image forte exploitée par nombre de ses rivaux.

Lors de la Coupe du monde 2026, le scénario s’est répété, mais les larmes ont été encore plus poignantes, car elles ont accompagné sa toute dernière apparition dans l’épreuve dont il avait tant rêvé de soulever le trophée tout au long de sa carrière.

Le rideau est tombé sur son parcours en Coupe du monde après la défaite du Portugal face à l’Espagne (1-0) en huitièmes de finale, concluant ainsi l’aventure d’un des plus grands footballeurs de l’histoire, présent lors de six éditions consécutives.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, il avait annoncé que cette édition 2026 serait sa dernière Coupe du monde, estimant qu’il était temps de tourner la page de son parcours dans l’épreuve.

Au coup de sifflet final, la « Fusée de Madère » n’a pu contenir ses larmes et a fondu en pleurs sous les objectifs des photographes et devant les supporters portugais, voyant s’envoler son ultime rêve de soulever le trophée le plus prestigieux du football mondial.



Ronaldo devient ainsi le joueur ayant pris part au plus grand nombre de Coupes du monde de l’histoire, avec six participations consécutives, de 2006 à 2026. Il compte également huit revers au compteur, un total qui le place, à égalité avec Matthew Leckie, Son Heung-min, Antonio Carvajal et Hong Myung-bo, parmi les joueurs ayant connu le plus de défaites dans l’histoire de l’épreuve.

Malgré cet épilogue, il conserve plusieurs records majeurs : seul joueur à avoir marqué dans six Coupes du monde différentes, premier à atteindre au moins 25 buts combinés en Coupe du monde et à l’Euro, et doyen à avoir trouvé le chemin des filets en phase à élimination directe de la Coupe du monde 2026.

Malgré l’amertume de l’élimination, le capitaine portugais s’est montré serein après la rencontre, affirmant ne rien regretter et avoir donné le maximum sur l’ensemble de la compétition. « Il nous a manqué un peu de chance. Nous avons encaissé un but dans les dernières minutes, et le match était très équilibré, mais c’est ça, le football », a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « Il est normal que je sois triste après une élimination comme celle-ci, mais j’ai dit hier aussi que je donnerais tout, et c’est ce que j’ai fait. Je pars la conscience tranquille, la vie continue… C’est vrai que c’était ma dernière Coupe du monde. Pour la suite, j’en parlerai avec ma famille et je ne prendrai aucune décision hâtive. »



Il a également affirmé pouvoir surmonter cette déception : « Je me réveillerai demain tel que je suis. J’ai remporté trois titres avec la sélection, alors que le Portugal n’en avait jamais gagné auparavant, et celui de 2016 reste le meilleur à mes yeux. Je me réveillerai serein, car demain est un nouveau jour. »

Il a admis que concéder un but en fin de match était « très douloureux », tout en se disant satisfait de son match : « Je pars triste car le match aurait pu se terminer sur n’importe quel résultat, mais je pars aussi la conscience tranquille. »

Interrogé sur le conseil qu’il aurait pu se donner avant son premier Mondial en 2006, il a conclu : « Je lui dirais de toujours donner le meilleur de lui-même. Quand on fait cela, on repart la conscience tranquille. Représenter la sélection a toujours été un immense honneur pour moi, et au final, j’ai ressenti de la tristesse, mais aussi du soulagement d’avoir tout donné. »

Ainsi s’achève l’épopée de Cristiano Ronaldo en Coupe du monde, vingt ans après son début : un grand rêve est resté inachevé. Entre les larmes de Doha en 2022 et celles de Dallas en 2026, une seule image restera gravée dans les mémoires : celle d’un des plus grands footballeurs de l’histoire qui quitte la compétition la plus prestigieuse sans avoir pu soulever le trophée qu’il convoitait tant.