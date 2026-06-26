En vidéo : Donis estime que la rencontre face au Cap-Vert sera le dernier match de la Coupe du monde

Le sélectionneur grec Georgios Donis estime que la rencontre face au Cap-Vert, programmée dans le cadre de la phase de groupes de la Coupe du monde, marquera la dernière sortie des « Verts » dans l’épreuve, selon des informations télévisées.

Les Saoudiens vont croiser le fer avec le Cap-Vert dans quelques instants au stade NRG de Houston (États-Unis), lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Quelques heures avant la rencontre, Abdelhadi Al-Moustadi, correspondant de l’émission « Dorina Ghir » sur la chaîne « Al-Saoudia », a confirmé que Donis estimait que la sélection saoudienne ferait ses adieux à la Coupe du monde après sa rencontre avec les Cap-Verdeens.

Il a précisé : « J’ai assisté à la conférence de presse et aux entraînements, et l’entraîneur m’a donné l’impression que le match d’aujourd’hui serait le dernier, car il a multiplié les justifications et les excuses dans ses déclarations, ce qui transparaissait clairement dans sa manière de s’exprimer. »

Un succès est impératif pour espérer atteindre les seizièmes de finale, tandis qu’un nul ou une défaite condamnerait d’emblée les coéquipiers de Salman Al-Faraj à la dernière place du groupe.

L’Arabie saoudite pointe à la quatrième et dernière place du groupe H, avec un seul point, à une longueur de l’Uruguay et du Cap-Vert, tandis que l’Espagne mène la danse avec quatre unités.