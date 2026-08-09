La ville de Funchal, capitale de l'archipel portugais de Madère, a connu une certaine confusion samedi, après que des milliers de supporters s'y sont rassemblés, persuadés qu'ils allaient assister au mariage de la star portugaise Cristiano Ronaldo et de sa fiancée Georgina Rodríguez, avant de découvrir que les informations qui circulaient sur la date des noces étaient erronées.

Le journal britannique « The Sun » avait indiqué, plus tôt dans la semaine, que Ronaldo et Georgina célébreraient leur mariage le 8 août, et que la cérémonie se tiendrait à la cathédrale de Funchal, avant de se poursuivre à l'hôtel « Savoy Palace », un établissement 5 étoiles doté de quatre restaurants, dont deux niveaux auraient été réservés pour l'occasion.

À lire aussi

Flick surprend un duo du Barça avec une décision de mise à l'écart

Une star du Real Madrid se dirige vers un départ : elle négocie avec 8 clubs anglais

Sur la base de ces informations, les supporters de Ronaldo ont afflué aux abords de la cathédrale et de l'hôtel pendant de longues heures, dans une atmosphère d'attente, dans l'espoir d'apercevoir la légende du football portugais et sa promise.

Certains des personnes rassemblées scandaient « C'est lui ! C'est lui ! » à chaque fois qu'une voiture classique s'approchait des lieux, tandis que d'autres pensaient qu'un groupe de personnes arrivées à l'hôtel étaient peut-être des amis de Ronaldo, selon la chaîne française « RMC ».

Mais la surprise fut que les deux personnes apparues devant la cathédrale n'étaient pas Ronaldo et Georgina, mais Fábio Santos Ramos et Fátima Nicole Cunha Teixeira, un couple originaire de la région et vivant actuellement en France.

Le compte officiel de la cathédrale a écrit sur « Facebook », à l'issue de la cérémonie de mariage : « Après beaucoup de confusion dans la rue, avec ce grand nombre de journalistes et de touristes, nous avons finalement réussi à fermer l'église et à célébrer. »

Les mariés ont semblé s'amuser de cette situation cocasse : l'un des invités a déclaré au journal « Diário de Notícias da Madeira » : « On se sent comme des célébrités », ajoutant : « Je trouve cela incroyable, que ces gens croient que Ronaldo va se marier aujourd'hui sans sécurité. »