Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, a affiché une grande joie après le sacre de la sélection saoudienne lors de la vingt-septième édition de la Coupe du Golfe Arabique, « Khaliji 27 ».

La sélection saoudienne a remporté la Coupe du Golfe Arabique, avant-hier mardi, à la suite de sa victoire face à son homologue émiratie sur le score de deux buts à zéro, lors de la finale du tournoi du Golfe, qui s'est tenue au stade Al-Inma à Djeddah.

Le club d'Al-Nassr a publié une vidéo de la célébration des joueurs de l'équipe avec leurs coéquipiers ayant participé avec la sélection saoudienne à cette campagne victorieuse, après leur retour aux entraînements collectifs ce jeudi.

Cinq joueurs d'Al-Nassr ont pris part à cet exploit, à leur tête le gardien Nawaf Al-Aqidi, qui a été victime d'une blessure lors du premier match, le défenseur Abdulelah Al-Amri, le latéral Nawaf Boushal, le milieu de terrain Abdullah Al-Khaibari et l'attaquant Abdullah Al-Hamdan.

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Ronaldo a attiré les regards dans la vidéo publiée par Al-Nassr sur son compte officiel sur le site « X », où un large sourire s'est dessiné sur son visage, et où il a tenu à féliciter les joueurs et à prendre des photos avec eux.

« Il Dottore » traversait des moments difficiles au moment du sacre de la sélection saoudienne lors du tournoi du Golfe, puisqu'il a publié, le même jour, un communiqué pour dévoiler les détails du différend survenu entre lui et l'entraîneur Jorge Jesus en sélection du Portugal.

Ronaldo se prépare avec Al-Nassr à affronter Al-Diriyah, demain vendredi, au stade Al-Awwal Park, dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la huitième journée du championnat Roshn.

Il convient de rappeler qu'Al-Nassr occupe la troisième place au classement du championnat saoudien, avec 16 points, récoltés grâce à 5 victoires, un nul et une défaite, à deux points du leader Al-Hilal et à un point du dauphin Al-Ittihad.